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    Высокие здания – как горы. Лахта Центр в Петербурге умеет генерировать облака

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    Автор: Лахта Центр / vk.com

    Появлению облаков могут способствовать не только горы, но и высокие здания. Они образуют преграду, которая меняет не только скорость, но и температуру воздуха. Таким образом возникают благоприятные для появления облаков воздушные вихри.

    «Кажется, что пар идет от поверхности здания, хотя это не совсем так. За ним потоки вновь соединяются, влажность, скорость и температура стабилизируются, а облачность исчезает, так что подобная генерация облаков носит локальный характер», – рассказали в официальном аккаунте Лахта Центра в социальной сети «ВКонтакте» 17 ноября.

    Значительной облачность рядом с высоткой не будет из-за размеров. При этом облака скорее возникнуть при холодном ветре и большой влажности. Чаще это может происходить в холодное время хода: зимой или осенью.

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