В Кремле считают, что публичные переговоры с Украиной невозможны: новости вокруг СВО за 17 ноября

Пресс-секретарь российского президента заявляет, что, предлагая публичные переговоры, Украина показывает, что не хочет договариваться Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Украинские эксперты будут участвовать в расследовании падения ракеты в Польше Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты примут участие в расследовании падения ракеты в Польше.

— Пока расследование не завершится, мы не можем точно сказать, какие ракеты или их части упали на территории Польши, — заявил президент Украины, выступая по видеосвязи на форуме новой экономики Bloomberg 2022.

Также Зеленский отметил, что не знает на 100%, чья ракета упала в Польше, но признал, что Украина запускала ракеты противовоздушной обороны.



Ракета упала в населенном пункте Пшеводув на границе с Украиной во вторник, 15 ноября. В результате погибли два человека.

Зерновая сделка автоматически продлится на 120 дней В МИД РФ заявили, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней в прежнем формате. Она изначально предусматривает автоматическое продление, если у сторон не будет возражений, а никаких возражений не поступало.

— Российская сторона также допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы без каких-либо изменений по срокам и охвату, — говорится в сообщении ведомства. — В Москве четко и откровенно подчеркивали и продолжают подчеркивать взаимоувязанный пакетный характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта.



При этом в российском МИД отметили, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться.



Владимир Путин изменил состав СПЧ Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека. Изменения коснулись десяти человек.

Указом президента из СПЧ исключили в том числе журналистов Екатерину Винокурову, Ивана Засурского и Николая Сванидзе. Кроме того, исключены двое умерших: правозащитник Андрей Бабушкин и председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.



Среди включенных в структуру — военкор Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московский области Юлия Белехова, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый состав СПЧ «сможет лучшим образом представлять гражданское общество, другие лица становятся лидерами общественного мнения».

Песков заявил, что власти Украины не хотят вести переговоры

Дмитрий Песков заявил, что власти Украины не хотят вести переговоры с Россией. Ранее Владимир Зеленский сказал, что переговоры с Москвой должны быть публичными, но, по мнению пресс-секретаря российского президента, предлагая подобный вариант, Украина показывает, что не хочет договариваться. — Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере, — заявил Песков. — Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты.

Концерн Siemens продал весь свой бизнес в России Немецкий концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России. Об этом говорится в его отчете, опубликованном 17 ноября по итогам четвертого квартала финансового года, который закончился в конце сентября, сообщает «Фонтанка».

«Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце IV квартала 2022 финансового года», — говорится в отчете.

Немецкий концерн объявил об уходе из России в мае 2022 года из-за ситуации на Украине. До этого Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. В марте он заморозил поставки новых «Сапсанов», хотя собирался продолжать их техобслуживание в рамках сервисных контрактов, как и обслуживание «Ласточек».

Из Херсонской области запретили вывозить спецтехнику Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо запретил вывозить спецтехнику и грузовой автотранспорт с территории региона. Об этом говорится в сообщении военно-гражданской администрации области в Telegram-канале.



— С 15 ноября 2022 года запрещен вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, до особого распоряжения. Военный комендант Херсонской области, совместно с представителями Министерства внутренних дел и Росгвардии, организует контроль за перемещением вышеуказанных технических средств через совместные блокпосты, — говорится в сообщении.

По данным администрации, запрет вступил в силу со дня подписания и действует до особого распоряжения.

