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    Мобилизация

    Песков: Президент поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

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    Российский лидер Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

    «В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказал Песков.

    Студенты были мобилизованы до включения ДНР и ЛНР в состав РФ. Теперь они отправятся по домам и продолжат обучение.

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