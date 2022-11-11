В Петербурге 10 тысяч человек вакцинировались от ковида через нос

Интерназальная вакцинация от коронавируса в Петербурге продолжается — уже привиты 10 627 человек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.



Как рассказал Эргашев 11 ноября на своей странице «Вконтакте», в Петербурге работают уже 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19



«Интраназальная вакцина аналогична инвазивному «Спутнику V». Введение вакцины интраназально запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела», – отметил вице-губернатор.

