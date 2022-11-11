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    COVID-19

    В Петербурге 10 тысяч человек вакцинировались от ковида через нос

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    Интерназальная вакцинация от коронавируса в Петербурге продолжается — уже привиты 10 627 человек, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев.

    Как рассказал Эргашев 11 ноября на своей странице «Вконтакте», в Петербурге работают уже 90 пунктов интраназальной вакцинации от CОVID-19

    «Интраназальная вакцина аналогична инвазивному «Спутнику V». Введение вакцины интраназально запускает факторы местного иммунитета, блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный иммунитет, вырабатываются антитела», – отметил вице-губернатор.

    Тем временем в Петербурге продолжается спад эпидемических показателей. За неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 22%, число госпитализаций – на 2 %.

    Где можно получить прививку от коронавируса в Петербурге через нос — читайте здесь.

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