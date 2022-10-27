Петербург обогнал Москву по назальной вакцине от коронавируса

Москва только приступает к назальной вакцинации от коронавируса. Петербург занимается ею с сентября.
«Мы начали поставки назальной вакцины «Спутник» в столичные медучреждения. Защитить себя от коронавирусной инфекции с помощью нового препарата москвичи могут во всех городских пунктах вакцинации от коронавируса — по записи в ряде городских поликлиник и без записи в мобильном пункте вакцинации в ГУМе, а также в Троицкой городской больнице», — объявила 27 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вакцина «Спутник V» в форме спрея доступна в 90 поликлиниках во всех районах города Петербурга еще с сентября. Уточнить, где конкретно можно получить прививку, можно на сайте комитета по здравоохранению.