Комздрав подсчитал получивших «Спутник V» прямо в нос

За две недели 1859 жителей Петербурга привились первым компонентом вакцины «Спутник V» в форме спрея. Счёт вели с момента поступления в городские поликлиники специальных насадок-распылителей — всего их было закуплено 54 тысячи.
«Назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели», — сообщается 6 октября в Telegram-канале Смольного.
Вакцина «Спутник V» в форме спрея доступна в 90 поликлиниках во всех районах города. Уточнить, где конкретно можно получить прививку, можно на сайте комитета по здравоохранению.
«Фонтанка» писала, что большая партия специальных насадок для носа для назальной вакцинации поступила в Петербург 20 сентября. Как делают такую прививку — смотрите в нашем видео.