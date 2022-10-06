Комздрав подсчитал получивших «Спутник V» прямо в нос

За две недели 1859 жителей Петербурга привились первым компонентом вакцины «Спутник V» в форме спрея. Счёт вели с момента поступления в городские поликлиники специальных насадок-распылителей — всего их было закуплено 54 тысячи.



«Назальная форма предпочтительна для повторной вакцинации, она практически не имеет побочных эффектов и легче переносится. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели», — сообщается 6 октября в Telegram-канале Смольного.

