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    Кудрин оценил уровень падения ВВП России в 2022 году

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    Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в этом году падение ВВП в России составит около 2,9–3,3%. Он отметил, что первоначально снижение экономики на фоне санкций прогнозировалось на уровне 7%.

    «Это говорит о том, что гибкость российской экономики достаточно высокая. Многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения», — сказал он 10 ноября в интервью RT.

    Кудрин отметил, что после двух лет падения ВВП стране потребуется два-три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям. Но при условии, что «не произойдёт никаких новых сложных событий».

    Кроме того, глава Счетной палаты заявил, что в 2022 году инфляция составит около 12%. Ее пик Россия прошла в апреле, когда в годовом выражении она поднималась почти до 18%. Сейчас этот показатель снижается.

    «Той цели по инфляции, которую мы ставим себе в среднесрочном периоде, — 4% — удастся добиться только в 2024 или 2025 году. При этом в 2023-м показатель, возможно, составит от 5 до 8%», — подчеркнул Алексей Кудрин.

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