Кудрин оценил уровень падения ВВП России в 2022 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в этом году падение ВВП в России составит около 2,9–3,3%. Он отметил, что первоначально снижение экономики на фоне санкций прогнозировалось на уровне 7%.



«Это говорит о том, что гибкость российской экономики достаточно высокая. Многие компании уже сумели переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, обходя санкционные ограничения», — сказал он 10 ноября в интервью RT.



Кудрин отметил, что после двух лет падения ВВП стране потребуется два-три года на восстановление и возвращение к докризисным значениям. Но при условии, что «не произойдёт никаких новых сложных событий».

