В Пулково мужчина залез в трубу канализации и застрял через десяток метров. Его спасение попало на видео

В Московском районе Петербурга мужчина собственным примером продемонстрировал, что не только коты забираются в самые неожиданные места. Чтобы достать молодого человека, пришлось вскрывать асфальт и выкапывать трубу.

О необычном происшествии в Пулково «Фонтанке» 9 ноября рассказал читатель. Около трёх часов дня на парковке аэропорта он застал скопление экстренных служб и экскаватор. На месте уточнили, что достать из-под земли не первый час пытаются человека, застрявшего в трубе, предположительно, около полудня.

Брошенная рядом с люком одежда подсказывала, что в трубу он спускался раздетым.



«Открыл канализационный люк, разделся, спустился вниз и полез в трубу диаметром 250–300 мм», — рассказывает читатель. — «На 15.00 выкопали шесть метров трубы, до тела ещё четыре метра было».



Окончания спасательной операции он не дождался. Судя по видео, которое прислали в редакцию, она закончилась благополучно — мужчину достали живым. По наблюдениям очевидца, он умудрился проползти в трубе 12 метров.



«Фонтанка» обратилась за комментарием в МЧС и ГУ МВД по Петербургу и области.

