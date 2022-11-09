Подполковник, три майора и капитан попросили смягчить режим виновнику смертельного ДТП «под шариками» на Невском

Осуждённый за смерть двоих человек в центре Петербурга Мурад Касымов рвётся из колонии общего режима. Представители ИК поддерживают стремление сидельца, который встал на путь исправления, но не спешит с личными извинениями и возмещением вреда потерпевшим.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 9 ноября, ходатайство об изменении вида исправительного учреждения Касымову рассмотрел Колпинский райсуд. Касымов в марте 2020 года получил 8,5 года лишения свободы из-за аварии на Невском проспекте, которую устроил после отдыха на Думской с «шариками» и запрещёнными веществами.



Он осел в ИК №5 в Металлострое и, как утверждают представители учреждения, встал на путь исправления. В справке за подписью начальника отряда отмечено утратившее силу взыскание за хранение запрещённого предмета, на которое приходится семь поощрений — благодарностей за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение. Осуждённый Касымов потрудился над благоустройством ИК, не прогуливает воспитательные мероприятия, после чего якобы делает «правильные выводы», участвует в культурно-массовых мероприятиях.



В характеристике отмечены вежливость, уравновешенность, опрятность. Один подполковник, три майора и один капитан настаивали, что фигурант заслужил смягчения режима и должен быть переведён в колонию-поселение.

В лице прокурора и потерпевших позиция администрации ИК поддержки не нашла. За Касымовым тянется долг по гражданским искам. Одна из потерпевших уточнила, что выплаты морального вреда периодически приходят, но их размер не покрывает даже лекарств.

«Выплаты производит отец, который начал звонить и рассказывать, как ему тяжело выплачивать. По датам, с которых это началось, я понимаю, почему он стал звонить именно сейчас», — рассказала женщина. Она добавила, что извинений от Касымова так и не услышала.

