В Петербурге с военкоматом судится немобилизованный. Его трижды не выпустили из страны

Петербуржец через Выборгский райсуд города пытается уехать из России. Его обошли с повесткой, но не с запретом на заграничные путешествия.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября, поводом для судебной тяжбы Калягина с военным комиссариатом стала невозможность уехать из России. Истец пытался покинуть страну трижды, однако пограничные службы разворачивали его на границе.
На КПП «Екатеринбург — аэропорт» петербуржец получил объяснение: его право на выезд ограничено решением военкомата Выборгского района города на Неве «до особого разрешения».
Истец считает это незаконным. Ему 27 лет, он солдат, оператор ЭВМ с категорией годности «В», мобилизовать его не могли по состоянию здоровья, настаивает Калягин.
«Просит суд отменить решение и обязать ответчика направить сведения о незаконности запрета на выезд в пограничную службу ФСБ России», — сообщает пресс-служба судов.
Иск об оспаривании действий военкомата зарегистрирован накануне, 8 ноября материалы переданы судье.