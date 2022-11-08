В Петербурге с военкоматом судится немобилизованный. Его трижды не выпустили из страны

Петербуржец через Выборгский райсуд города пытается уехать из России. Его обошли с повесткой, но не с запретом на заграничные путешествия.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября, поводом для судебной тяжбы Калягина с военным комиссариатом стала невозможность уехать из России. Истец пытался покинуть страну трижды, однако пограничные службы разворачивали его на границе.



На КПП «Екатеринбург — аэропорт» петербуржец получил объяснение: его право на выезд ограничено решением военкомата Выборгского района города на Неве «до особого разрешения».

