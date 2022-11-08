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    В Петербурге с военкоматом судится немобилизованный. Его трижды не выпустили из страны

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    Петербуржец через Выборгский райсуд города пытается уехать из России. Его обошли с повесткой, но не с запретом на заграничные путешествия.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 8 ноября, поводом для судебной тяжбы Калягина с военным комиссариатом стала невозможность уехать из России. Истец пытался покинуть страну трижды, однако пограничные службы разворачивали его на границе.

    На КПП «Екатеринбург — аэропорт» петербуржец получил объяснение: его право на выезд ограничено решением военкомата Выборгского района города на Неве «до особого разрешения».

    Истец считает это незаконным. Ему 27 лет, он солдат, оператор ЭВМ с категорией годности «В», мобилизовать его не могли по состоянию здоровья, настаивает Калягин.

    «Просит суд отменить решение и обязать ответчика направить сведения о незаконности запрета на выезд в пограничную службу ФСБ России», — сообщает пресс-служба судов.

    Иск об оспаривании действий военкомата зарегистрирован накануне, 8 ноября материалы переданы судье.

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