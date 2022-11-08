Суровикин доложил Шойгу о ходе спецоперации и обеспечении мобилизованных

Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом 8 ноября сообщили в ведомстве.
Минобороны РФ
Командующий группировкой генерал армии Сергей Суровикин доложил министру о текущей оперативной обстановке, выполнении боевых задач и обеспечении довольствием бойцов, призванных в ходе частичной мобилизации.
Также Сергей Шойгу вручил отличившимся военным медали «Золотая Звезда» Героя России, ордена Мужества и другие награды.