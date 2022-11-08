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    Боевые действия на Украине

    Мобилизация

    Суровикин доложил Шойгу о ходе спецоперации и обеспечении мобилизованных

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    Глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи в рамках спецоперации на Украине. Об этом 8 ноября сообщили в ведомстве.

    Минобороны РФ

    Командующий группировкой генерал армии Сергей Суровикин доложил министру о текущей оперативной обстановке, выполнении боевых задач и обеспечении довольствием бойцов, призванных в ходе частичной мобилизации.

    Также Сергей Шойгу вручил отличившимся военным медали «Золотая Звезда» Героя России, ордена Мужества и другие награды.

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