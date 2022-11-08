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    COVID-19

    Госпитализация с коронавирусом в России взлетела на 200 %

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    Госпитализация с коронавирусом в России за минувшие сутки увеличилась до 1 510 человек, это на 204 % больше, чем днём ранее, сообщил федеральный оперштаб 8 ноября. В Петербурге в больницу попали 126 с ковидом. Такой рост характерен для понедельника, когда больницы возвращаются к нормальному режиму после выходных.

    Новых случаев COVID-19 в России за сутки — 4 320 (накануне 4 421), подтверждено 63 летальных исхода (накануне 61). Из них в городе на Неве 370 заражений (накануне 351). Число смертей в Петербурге за сутки выросло почти вдвое: с 9 до 17.

    Накануне был установлен новый рекорд — в Петербурге вирус за сутки забрал минимум жизней с лета.

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