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    COVID-19

    В Петербурге коронавирус за сутки забрал минимум жизней с лета

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    Число смертей от коронавируса, включенных в суточную статистику по Петербургу, снизилось до девяти. В последний раз ниже было лишь в августе 2022 года, сообщили 7 ноября в федеральном оперштабе.

    В России за минувшие сутки выявлен 4 421 новый случай COVID-19, госпитализировано 496 человек, подтверждён 61 летальный исход. Среди них — 351 заражение и 72 госпитализации в Петербурге.

    Госпитализация по стране за неделю снизилась на 15,4 %, заболеваемость на 21,3 %.

    На фоне спада пандемии в России, напомним, резко упали продажи лекарств от COVID-19.

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