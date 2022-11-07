В Петербурге коронавирус за сутки забрал минимум жизней с лета

Число смертей от коронавируса, включенных в суточную статистику по Петербургу, снизилось до девяти. В последний раз ниже было лишь в августе 2022 года, сообщили 7 ноября в федеральном оперштабе.



В России за минувшие сутки выявлен 4 421 новый случай COVID-19, госпитализировано 496 человек, подтверждён 61 летальный исход. Среди них — 351 заражение и 72 госпитализации в Петербурге.



Госпитализация по стране за неделю снизилась на 15,4 %, заболеваемость на 21,3 %.

