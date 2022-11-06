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    В России упали продажи лекарств от коронавируса

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    Коммерческие продажи и государственные закупки средств для лечения COVID-19 в России упали в третьем квартале 2022 года. Как сообщает 6 ноября РБК со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак», за июль — сентябрь 2022 года россияне потратили на них на 16 % меньше, чем за тот же период годом ранее.

    Государственные закупки обвалились в июле на 56 процентов, в августе — на 72 %, в сентябре — на 79 процентов в денежном выражении год к году. Среди этих препаратов, в частности, известные многим и применяемые не только для лечения COVID-19 парацетамол и умифеновир (арбидол).

    По официальной статистике, количество заболевших коронавирусом в начале ноября 2021 года было 8,6 млн человек, а за сутки — около 40 тысяч человек. Сейчас эти цифры снизились до 2,1 млн человек и 6,3 тысяч соответственно.

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