«Медведев мне четко сказал: «Мы ни в чем не подозреваем Диму». Интервью с агентом защитника «Зенита» Чистякова

Фото: Елена Афонина/ТАСС Поделиться Поделиться





Защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова вывели из состава после ошибки в проигранном матче против «Ахмата», а в СМИ появилась информация, что руководство якобы подозревает его в нечестной игре. Отдел спорта «Фонтанки» поговорил о ситуации с агентом игрока Андреем Талаевым.

Защитник Дмитрий Чистяков допустил грубую ошибку при счете 0:1 в пользу грозненского клуба, без борьбы отдав мяч футболисту «Ахмата», после чего тот забил второй гол в ворота «Зенита». В итоге сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2. Это поражение стало для петербуржцев первым в чемпионате — эмоции зашкаливали.



После матча комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведет переговоры с «Ахматом» и «мыслями он уже в другой команде». Тему продолжил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат»». Позже на сайте «Чемпионат.com» со ссылкой на неназванный источник в руководстве появилась информация, что Чистяков мог и специально совершить ошибку. Самого Чистякова после этого вывели из состава. Агент игрока Андрей Талаев рассказал «Фонтанке», как сейчас развивается ситуация.



— Пока никакого развития ситуация не получила. Сегодня у команды выходной. К вечеру, я думаю, будут новости, — заявил Талаев «Фонтанке» по телефону.

— Вы говорили, что вчера Александр Иванович Медведев не отвечал на ваши звонки. Сегодня удалось дозвониться?

— Да, мы вышли на связь. Все хорошо.

— В каком ключе прошел разговор?

— Боюсь бросаться словами. Но, думаю, что все должно быть хорошо. Разум должен возобладать.

— Есть надежды на позитив?

— Всегда есть. Похоже, что один человек просто сказал, не подумав, и все это разнесли. А теперь этот человек отмалчивается.



— Вы имеете в виду комментатора Геннадия Орлова?

— Да. Почему он не комментирует нигде свои высказывания?

— Да, я буквально перед разговором с вами опять ему звонил. Но он опять сказал, что ему некогда и бросил трубку.

— А ему уже второй день некогда разговаривать. Вы не первый, кому он так говорит, когда слышит вопросы про Чистякова. Сначала оклеветал человека, а теперь ему некогда.



— То есть Александр Медведев, когда наговорил про Чистякова после матча, он опирался именно на слова Орлова?



— На сто процентов уверен, что так. И «Ахмат», и мы с Димой уже не раз сказали, что никаких переговоров между нами и грозненским клубом нет. Да вообще ни с каким другим клубом. У нас не было ни одной мысли куда-то уходить из «Зенита». У Димы долгосрочный контракт с «Зенитом». Было бы странно в этой ситуации с кем-то вести переговоры. Это даже с юридической точки зрения опасно, не говоря про другие аспекты.

— С Орловым не пытались поговорить об этом?

— У меня, к сожалению, нет его телефона. А так я бы с удовольствием с ним встретился, выпил чашку чая и выяснил бы, где же он берет такие источники.



— Александр Медведев же явно что-то перепутал, когда говорил, что агент Чистякова через прессу выражал недовольство игровым временем. Вы же, кажется, ничего подобного не заявляли?

— Да. Мы с того самого момента, когда Дима потерял место в стартовом составе, ни разу не поднимали эту тему ни в прессе, ни где-то еще. Дима понимает, что проблема в нем, что надо работать, что надо доказывать, и что он будет все делать для того, чтобы вернуть себе место в старте. Надеюсь, что Александр Иванович просто что-то перепутал.



— С Семаком обсудили ситуацию?

— Я с ним не говорил. С ним говорил сам Дима. Как я понимаю, поддержка со стороны тренера у Димы все-таки есть. Вчера между ними состоялся разговор, по итогам которого, как я понял, они разошлись мирно. Самое главное, что у всей команды к Диме очень хорошее отношение. Все ему позвонили, все его поддержали. Многие журналисты писали: «Странно, что молчит команда». Но, мне кажется, что никого из команды просто не спросили об этой ситуации. Но в личном разговоре Диме позвонили или написали все. В том числе легионеры, что говорит о многом.



— То есть Семак на стороне Чистякова?

— Думаю, что Семак на стороне здравого смысла. Отстранять игрока за одну ошибку в матче — это совсем неправильно. А то, что сейчас муссируют в прессе, что якобы в руководстве считают, что Дима как-то странно играл… Я со многими людьми в клубе поговорил за вчерашний день. Мне этого никто не сказал. И когда я дозвонился до Александра Ивановича, я специально еще раз уточнил этот момент: «Клуб в чем-то подозревает Диму?» Александр Иванович мне четко сказал: «Мы ни в чем его не подозреваем». Так что Семак на стороне здравого смысла. Думаю, что ему нужен Дима. Насколько я понимаю, Ловрен же должен уехать на чемпионат мира. Непонятная ситуация с травмой Родригао.



— В каком сейчас состоянии Дмитрий?

— Вчера ему было очень плохо. В том числе ввиду своей отвратительной игры. Он же сам все прекрасно понимает и переживает больше, чем мы все вместе взятые. А когда сверху навалились все эти высказывания и слухи, он был совсем раздавлен. Сегодня вроде он немного отошел.

— С самим Чистяковым вы обсуждали его ошибку? Что с ним произошло в тот момент?

— Обсуждали… Ну как можно объяснить такую ошибку? Лично я думаю, что отчасти это стало следствием низкого игрового тонуса. Еще там мяч катился чуть медленнее, чем надо. Дима чуть не рассчитал, а игрок «Ахмата», наоборот, чуть ускорился. Плюс ему не совсем удобно играть чуть левее, но я понимаю, что это уже совсем отговорки. Да, ошибся, ошибся грубо — тут все понятно. Надеюсь, что он еще получит шанс выйти в стартовом составе и доказать, что это была всего лишь одна ошибка. Все-таки в прошлом сезоне он был тем защитником, к которому было меньше всего претензий.

— Как отреагировали на вчерашнюю информацию, что он ошибся специально?



— Ну как к ней можно отнестись? Как игрок «Зенита», выйдя в стартовом составе спустя долгое время в матче, на котором собралось 35 тысяч зрителей, среди которых много его родственников и друзей, будет специально сливать игру? Чтобы вообще никогда больше не сыграть? Где здесь здравый смысл? Нужно лично знать Диму, чтобы понимать, что для него такие вещи просто невозможны. Это кристально честный и порядочный человек. Какая у него может быть мотивация? Чтобы уйти из «Зенита»? Наверное, можно было бы просто подойти и сказать об этом. Чтобы насолить Семаку? Там играть еще было 82 минуты плюс дополнительное время. Можно было все изменить несколько раз, если бы все сыграли в свою силу. Я уверен, что в руководстве так не считают. Точнее, хочу так думать. Человек выбрался из Пикалево, играл в первой лиге, в Армении, чтобы получить шанс в родном клубе, дорос до сборной. Он что, столько трудился, чтобы все вот так разом перечеркнуть? Даже у самых великих футболистов бывают провальные матчи.



— Есть ли у вас после всего произошедшего желание продолжать сотрудничество с «Зенитом»?



— Если мы сейчас урегулируем это недоразумение, ругаться никто не будет. Мы готовы работать дальше. Другой вопрос, есть ли у «Зенита» желание сотрудничать, но это мы узнаем скоро. Но если на мои звонки в «Зените» продолжают отвечать, наверное, все не так плохо.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

