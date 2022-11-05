«Зенит» проиграл впервые в чемпионате. Семак в бешенстве и ругает Чистякова

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Перед матчем против «Ахмата» ничто не говорило о том, что это будет первое поражение «Зенита» в чемпионате. После 15 туров грозненцы шли на 7 месте с 23 очками — 7 побед, 2 ничьи и 6 поражений. В последних пяти матчах примерно такое же соотношение — 3 победы, 2 проигрыша. «Зенит» со старта чемпионата шел без поражений. Были обидные неудачи в Кубке России, но там играл почти второй состав. В общем, беды никто не ждал.

Семак выпустил на игру против «Ахмата» вполне боевой состав: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (капитан команды), Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Иван Сергеев. Но люди в сине-бело-голубых футболках сумели испортить игру уже в первые 8 минут.



На первой же минуте «Ахмат» убежал в контратаку, после неудачно разыгранного аута «Зенита». Табло показывало 50 секунд, когда забил Евгений Харин.



Ну бывает- подумали, наверняка, многие. Но уже на 8-й минуте происходит череда кошмарных ошибок в защите: сначала неаккуратный пас на Чистякова, а потом странные действия самого защитника, который без борьбы отдал мяч Мохамеду Конате. Итог: второй гол в воротах «Зенита».



Во втором тайме петербуржцы смогли отыграть один гол после удара Мостового, но на большее сил уже не хватило, хотя моменты были.



Таким злым главного тренера «Зенита» Сергея Семака давно не видели. Он не кричал и даже внешне сохранял спокойствие, но слова его были жесткими, как никогда.

«Начало матча повлияло на ход всей игры. Первый тайм, особенно начало, которое мы провалили и где действовали безобразно в обороне. Второй тайм играли хорошо, но одного забитого мяча не хватило даже до ничьей. Нужно было больше забивать, свои моменты были, но, к сожалению, сегодня не получилось. Будем готовиться к следующим матчам», — заявил Семак.



Потом главный тренер «Зенита» прошелся по Чистякову.

«На тех скоростях, на которых мы играли в обороне, прежде всего, то, как мы перестраивались, это было со стороны, по крайней мере, достаточно тяжелое зрелище. Что касается второго пропущенного, Дима Чистяков виноват на все сто. Что касается других моментов, не только он. К сожалению, Дима сегодня выглядел не очень уверенно по какой-то причине, и вся линия обороны позволяла сопернику слишком много пространства за спиной: не вовремя перестраивались, не на тех скоростях играли. Как раз все рекорды или дифирамбы, которые поются, отвлекают игроков от главной и важной цели — выходить на каждый матч, как на последний, показывать хорошую игру», — рубил Семак без оглядки.



Автор единственного забитого «Зенитом» мяча Мостовой признался журналистам, что для него начало игры стало шоком.

«Для меня — да, был шок. Неожиданно очень — пропустили на первой минуте, потом пропустили второй мяч. Из этого нужно было делать выводы — и замены пошли в первом тайме, в перерыве. Надо было что-то менять. Что-то изменилось, но не до конца. Конечно, приятно, когда забиваешь сам. Но лично у меня была мысль пройти сезон без поражений. Очень обидно, проиграли еще и дома, где мы очень редко уступаем. Прервали серию на такой неудачной ноте», — сказал Мостовой.



Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев несмотря на то, что он стал автором главной сенсации тура (а может, и всего чемпионата), сохранил хладнокровие на пресс-конференции.

«Ясно, что «Зенит» — титульный клуб с хорошим подбором футболистов. В первом тайме выполнили план на игру, прессинговали, проводили атаки. Могли третий мяч забить. Во втором тайме не хватило силёнок, делали замены. Остались без мяча — хоть мы и не хотим так играть. Потом перестроились. И были более целеустремлёнными», — заявил Ташуев.



Очевидно, что игроков «Зенита» ожидают напряженные будни до следующего матча против «Торпедо» 12 ноября. Хотя глобально ситуация в таблице не изменилась: с семи очков отрыв от второго места, на котором сейчас идет «Спартак», сократился до шести.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

