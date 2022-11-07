Все домыслы и слухи просто неприемлемы. Вратарь Кержаков поддержал защитника Чистякова

«Дима, я знаю тебя как порядочного и честного человека. Все домыслы и слухи, которые сейчас окружают тебя, просто неприемлемы. Они порочат и задевают твою честь не как футболиста, но как человека. Никто не вправе распространять ложную и безосновательную информацию, которая бьёт по репутации человека. Димка, не вешай нос! Ты обязательно справишься с этим и станешь только сильнее!» — написал Кержаков в социальных сетях.

Напомним, что Дмитрий Чистяков допустил грубую ошибку при счете 0:1 в пользу грозненского клуба, без борьбы отдав мяч футболисту «Ахмата», после чего тот забил второй гол в ворота «Зенита». В итоге сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2. Это поражение стало для петербуржцев первым в чемпионате.

После матча комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведет переговоры с «Ахматом» и «мыслями он уже в другой команде». В свою очередь генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал: «С такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за "Ахмат"». Позже на сайте «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в руководстве появилась информация, что Чистяков мог специально сдать матч. Самого Чистякова после этого вывели из состава.