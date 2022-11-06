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    Футболиста «Зенита» Чистякова вывели из основного состава после ошибки в проигранном матче

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    Защитника футбольного клуба «Зенит» Дмитрия Чистякова вывели из основного состава. Об этом 6 ноября пишет «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.

    «Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор», — заявил Медведев. После этого сообщил, что Чистяков выведен из основы петербургского клуба.

    Напомним, 5 ноября «Зенит» сенсационно проиграл на «Газпром Арене» в Петербурге «Ахмату» со счетом 1:2. Второй гол гости забили после ошибки Чистякова. После этого на 32 минуте Семак заменил защитника.

    На пресс-конференции после игры Семак заявил, что второй гол — это ошибка Чистякова на сто процентов.

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