    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    767мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.1eur60.61

    В Петербурге за превышение полномочий арестован начальник Северо-Западного управления снабжения МВД

    12698
    4 комментария

    Полковник внутренней службы полиции Сергей Лисовой арестован в Петербурге по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, вверенное ему управление снабжения на автомобильном контракте «прокатило» МВД более чем на 8 млн рублей.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 4 ноября Октябрьский районный суд заключил под стражу Сергея Лисового и Сергея Елисеева. Обоим вменяют превышение должностных полномочий.

    По версии следствия, должностные лица из федерального казённого учреждения «Северо-Западное управление материально-технического снабжения МВД» слукавили в закупочной документации, обеспечив преимущество при заключении госконтракта ООО «Бюро оценки» и «Авторестарт». В результате 31 автомобиль стоимостью свыше 10 млн рублей, которые числились на балансе ведомства, были проданы за 1,6 млн.

    Ущерб государству в лице МВД оценили в 8,5 млн рублей. Вместе с Лисовым и Елисеевым по делу проходят ещё два сотрудника учреждения. Ими список фигурантов, как полагают в СК, не ограничивается.

    Обвиняемые просили домашний арест или запрет определённых действий, но не убедили. Встречать Новый год оба будут в СИЗО.

    Согласно информации с сайта учреждения, полковник внутренней службы Сергей Лисовой является начальником Северо-Западного управления снабжения МВД. Елисеев возглавляет отдел транспорта, оборудования, электротехнических изделий, материалов, горюче-смазочных материалов и топлива ФКУ, уточнили в суде.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК17
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    sektor704 Ноя 2022 в 22:16
    В общую их
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close