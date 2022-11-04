В Петербурге за превышение полномочий арестован начальник Северо-Западного управления снабжения МВД

Полковник внутренней службы полиции Сергей Лисовой арестован в Петербурге по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, вверенное ему управление снабжения на автомобильном контракте «прокатило» МВД более чем на 8 млн рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 4 ноября Октябрьский районный суд заключил под стражу Сергея Лисового и Сергея Елисеева. Обоим вменяют превышение должностных полномочий.
По версии следствия, должностные лица из федерального казённого учреждения «Северо-Западное управление материально-технического снабжения МВД» слукавили в закупочной документации, обеспечив преимущество при заключении госконтракта ООО «Бюро оценки» и «Авторестарт». В результате 31 автомобиль стоимостью свыше 10 млн рублей, которые числились на балансе ведомства, были проданы за 1,6 млн.
Ущерб государству в лице МВД оценили в 8,5 млн рублей. Вместе с Лисовым и Елисеевым по делу проходят ещё два сотрудника учреждения. Ими список фигурантов, как полагают в СК, не ограничивается.
Обвиняемые просили домашний арест или запрет определённых действий, но не убедили. Встречать Новый год оба будут в СИЗО.
Согласно информации с сайта учреждения, полковник внутренней службы Сергей Лисовой является начальником Северо-Западного управления снабжения МВД. Елисеев возглавляет отдел транспорта, оборудования, электротехнических изделий, материалов, горюче-смазочных материалов и топлива ФКУ, уточнили в суде.