В Петербурге за превышение полномочий арестован начальник Северо-Западного управления снабжения МВД

Полковник внутренней службы полиции Сергей Лисовой арестован в Петербурге по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, вверенное ему управление снабжения на автомобильном контракте «прокатило» МВД более чем на 8 млн рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 4 ноября Октябрьский районный суд заключил под стражу Сергея Лисового и Сергея Елисеева. Обоим вменяют превышение должностных полномочий.