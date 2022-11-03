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    «Консультации нужны». Сенатор Клишас считает, что увеличение срока службы в армии не повысит ее боеспособность

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    Возвращение двухлетнего срока службы в армии вряд ли поспособствует повышению боеспособности Вооруженных сил, нужно набирать больше контрактников. Так считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

    «Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии. Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — пишет сенатор 3 ноября в своем телеграм-канале.

    При этом он отмечает, что консультации в парламенте по этому вопросу нужны, все должны высказать свои позиции, и в первую очередь военные. Решение остается за Минобороны.

    Накануне глава комитета Совфеда по обороне Бондарев сообщил о проведении консультаций по двухлетней срочной службе в армии. Также об увеличении срока службы высказался и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что решающий голос по увеличению срока срочной службы в армии принадлежит Минобороны. В администрации президента, по его словам, разговоров на эту тему нет.

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