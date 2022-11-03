Куда пойти 3–6 ноября: «Чудо света» в Петропавловке, современный танец в Александринке и архитектура из будущего

В этот уик-энд Заячий остров становится местом ультрасовременной реальности с «живыми картинами» на фасадах и нейросетями-поэтами, а в клубах чествуют осень и погружаются в музыкальную меланхолию. Подсказываем, куда можно пойти в длинные выходные и что посмотреть в Сети, если не хочется никуда выходить.

Актуальное

Александринский подчиняет движение

3 ноября, 16+

Вечер современной хореографии проходит на основной сцене Александринского театра в этот четверг. В программе объединены постановки ведущих мировых хореографов — Kaash Акрама Хана, «Маленькая смерть» Иржи Килиана и Autodance Шарон Эяль. Переходы в программе от современного танца с элементами индийских традиций к истории о любви и телесности, а затем к спектаклю о движении как смысле открывают абсолютно разные грани современной хореографии.



Фото: Светлана Аввакум/предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Чудо света» оживит сказку в воздухе

4–6 ноября, 19:00–22:00, 0+

Фестиваль «Чудо света» в Петропавловской крепости перенесет горожан на таинственный остров, населенный чудо-существами из Кунсткамеры и персонажами с известных картин. На главной аллее крепости в дни праздника «надуются» паруса фрегата, чтобы посетители «вдохновились не только романтикой морских странствий, но и объемными полотнами Айвазовского». На территории Нарышкина бастиона каждые полчаса будет проходить светомузыкальное шоу, а Монетный двор станет «сценой» для работ VR-художников. Опробовать современные технологии все желающие смогут и на Соборной площади: если написать первую строку собственного стихотворения и дать её на обработку нейросети, искусственный интеллект сочинит целое четверостишие. Полное расписание «Чуда света» и детали масштабного фестиваля — в материале «Фонтанки».



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Литературная богема сразится в реальном времени

5 и 6 ноября, 12+

В этот уик-энд команда Дома творчества Переделкино приезжает из столицы в Новую Голландию. Программа встреч и лекций обширная, гости выступают в пространстве «Сообщество». Поэт Лев Рубинштейн прочтёт тексты, написанные для выставки «Условия материальной независимости», а вместе с ним на чтениях среди прочих выступят писатели Оксана Васякина, Дмитрий Данилов. Знатоки Комарова и Переделкина — Ольга Набокова и Борис Куприянов — расскажут об истории городков в формате дружеской дискуссии, а историк Лев Лурье погрузится в темы дачного феномена и пользе загородного отдыха. Музыкальное сопровождение — не менее важная часть фестиваля. Коллектив Contemporary Music Company исполнит фортепианное трио Бетховена и произведение Ольги Раевой из цикла «Лекции о русской литературе». Подробная программа по ссылке.



На сцене

«Сеанс» погрузит в реальность «салонов»

3 ноября, 18+

Режиссер фестиваля Еarlymusic, основатель клуба исторической кухни Cookery Lost Club вместе с журналом «Петрополь» придумали проект «Сеанс», событие в высшей степени мультижанровое. В четверг в зале соберутся солисты и музыканты, а зрители словно бы перенесутся в прошлое и окажутся на одном из петербургских салонов. Предусмотрены и спиритические практики, и ужин из трёх блюд. Всё по рецептам начала XX века.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Архангельский театр удивляет трактовкой Чехова



С 4 до 6 ноября

Театр «Цехъ» принимает на гастроли Архангельский молодежный театр. Гости начнут программу со спектакля Ильсура Казакбаева «Дядя Ваня» (16+), действие в котором, в отличие от чеховского оригинала, происходит будто бы вне пространства и времени. В последующие дни сцену займут спектакли для детей. «Поцелуй Ируканджи» (12+) — рассказ о девочке, которая потеряла подругу и переживает развод родителей, «Чудо-юдо» (6+) — классика для самых маленьких.

«Алиса» лишится философии ради детей



С 4 до 6 ноября, 6+

В Екатерининском собрании ко дням школьных каникул пройдëт премьера семейного спектакля «Алиса в Стране чудес». Режиссером постановки выступил главный режиссер «Петербург-концерта», художественный руководитель театра «АРТ» Александр Исаков. В его трактовке сказки Льюиса Кэрролла акцент сделан на чудесах и существах волшебного мира. Всё для того, чтобы и персонажи, и зрители, большие и маленькие, «вернулись из путешествия другими, чуть более счастливыми» и могли просто наслаждаться происходящим без мучительного анализа философских подтекстов.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Укрощение строптивой» теперь в БДТ

3 и 4 ноября, 12+

В БДТ — показы спектакля московского Театра им. Моссовета «Укрощение строптивой» по одноименной пьесе Шекспира. В постановке Андрея Кончаловского главные роли играют Юлия Высоцкая, Алексей Розин и Александр Филиппенко, а на сцене смешиваются формы и ритмы фарса, водевиля и эксцентрики. Это первые гастроли спектакля в Петербурге.



Фото: Елена Лапина, фото с сайта mossoveta.ru Поделиться Поделиться





Фестиваль одной пьесы — в Сети

С 5 до 25 ноября, 18+

В год 85-летнего юбилея Александра Вампилова в Интернете стартует фестиваль «Чулимск 50», посвященный одной из главный пьес драматурга «Прошлым летом в Чулимске». Театры Москвы, Минска, Петербурга, Нижнего Новгорода, Кызыла и других городов по очереди представят в Сети свои постановки по этому материалу. Подробности и расписание показов — на сайте.

В музеях

Центр Курехина отправит в города будущего

До 27 ноября, 18+

Центр Курëхина стал основной площадкой фестиваля «Цифровая механика». Большое внимание среди прочих тем кураторы уделили «архитектуре будущего». В пространстве представлен, например, прототип виртуального Центра Курехина, и эта модель — точная копия здания, которое сейчас строится на Васильевском острове.



«Коды состояния» Фото: Центр современного искусства им. Сергея Курёхина Поделиться Поделиться





«Заводной апельсин» как герой времени

До 30 ноября, 18+

Новинка ноября в арт-сквоте на Пушкинской, 10, — выставка «Алекс» художницы Анастасии Степановой. В пространстве «Курилка» представлены работы, переосмысляющие образ главного персонажа книги Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Продумывая сюжет полотен, автор сосредоточилась не на ультранасилии, которым полны оригинал и поступки его героев, а задалась вопросом, как массовая культура сделала из основного, крайне неоднозначного персонажа произведения «идол эпохи».

Послушать музыку

Борзов устроит музыкальный сёрфинг под главное

3 ноября, 20:00, 16+

Этой осенью Найк Борзов отправился по стране в тур в честь своего 50-летия и вот — добрался до Петербурга. Вечером в четверг в «Космонавте» музыкант отправит поклонников в «путешествие по волнам культовых песен» и исполнит самое лучшее.



«ПилОт» вдохновит «доброй классикой»

5 ноября, 20:00, 16+

Группа «ПилОт» приезжает в «Космонавт» со специальным осенним концертом. В год 25-летия коллектива музыканты стряхнут пыль с «золотого фонда» и исполнят несколько нетипичных номеров. При этом россыпь более новых композиций фанатам также гарантирована.



Белорусских споёт в «Авроре»

6 ноября, 20:00, 12+

Любимец подростков, автор хитов «Витаминка» и «Незабудка» Тима Белорусских приезжает в «Аврору». Петь хором с залом он планировал ещё в октябре, но тогда концерт пришлось перенести. Теперь обещает наверстать сполна.



Узнать новое

Этнографический диктант спросит о главном

С 3 до 8 ноября, 12+

В начале последнего месяца осени онлайн, а также офлайн в библиотеках, музеях, при вузах проходит Большой этнографический диктант. За 45 минут участникам предлагается ответить на 30 вопросов и проверить знания по истории, этнографии и социологии. Речь о традициях, культуре и сложностях, связанных, например, с темой сохранения малых народов. Подробности и регистрация на площадки — на сайте.

География через красоту в «Зове Земли»

5 ноября, 12:00, 6+

В центре «Зов Земли» открывается фотовыставка «Народная краса». На кадрах зафиксированы образы представителей разных народов России. Три десятка снимков во время путешествий сделала этнофотограф Екатерина Кулакова. О том, когда, как и зачем, на вернисаже расскажет лично, а ещё познакомит с некоторыми из героев своих фотографий.



Друг Бродского — о Союзе и Ardis

5 ноября, 20:30, 18+

В субботу в «Полутора Комнатах» по видеосвязи пройдëт разговор с писательницей, издателем, переводчиком и близким другом Иосифа Бродского Эллендеей Проффер Тисли. Кураторы попросят еë вспомнить визиты в Советский Союз, встречи с вдовами великих русских поэтов и писателей, и рассказать, как создавалось самое главное зарубежное издательство русской литературы Ardis Publisher. Речь, конечно, пойдëт и о Бродском. В конце беседы гость ответит на все вопросы из зала.

Нобелевка по физике — на пальцах



6 ноября, 16+

В этом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. В формулировке нобелевского комитета указано, что отмечены они «за эксперименты со спутанными фотонами, которые продемонстрировали нарушение неравенств Белла и дали начало квантовой информатике». О том, что значит открытие учёных и как оно может поставить точку в давнем споре Альберта Эйнштейна с Нильсом Бором, в пространстве «Охта-8» буквально на пальцах объяснит физик Даниил Кириченко. Вход на лекцию «Как не запутаться в квантовой запутанности» по регистрации.



Фото: Скриншот видео/youtube/World Science Festival Поделиться Поделиться





На экране

Шнуров, Охлобыстин и Ахеджакова встретятся в коммуналке

С 3 ноября, 16+

В кинотеатрах появились сеансы «Золотых соседей» — фильма-долгостроя от «Ленфильма». В комедии о петербургской коммуналке снялись Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Лия Ахеджакова, а также Сергей Шнуров. Комнаты и переходы типичной подобной квартиры не один день создавали в павильонах.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Эфир против смерти — на киноэкранах

С 3 ноября,16+

В прокате — фильм французского режиссера Ромуальда Буланже «В эфире». Радиоведущий — герой Мела Гибсона — вынужден рассказать слушателям свою историю, ведь того требует преступник, взявший в плен его близких.

«Ностальгия» подсветит улицы Неаполя

С 3 ноября, 16+

На экраны выходит фильм итальянца Марио Мартоне «Ностальгия». Главный герой в исполнении актера Пьерфранческо Фавина приезжает в Неаполь, где не был несколько десятков лет. Гуляя по лабиринту улиц в самом центре любимого города, он вспоминает о прошлом и любуется архитектурой.



Фото: кадр из фильма/«Ностальгия» реж. Марио Мартоне Поделиться Поделиться





Кино на IPhone поднимет «Под облака»



С 3 ноября, 18+

Самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви» Адель Экзаркопулос, известная по «Жизни Адель», играет стюардессу в ленте «Под облаками». Еë героиня мечтает изменить жизнь и устроиться в крупную авиакомпанию. Ленту вполне можно назвать экспериментальной: у Экзаркопулос не было ни стилистов, ни визажистов, а снималась картина в основном на iPhone. Подход уже оценили критики на Каннском кинофестивале.

