«Сеанс» погрузит петербуржцев в атмосферу спиритических салонов Серебряного века

3 ноября в Петербурге состоится премьера спектакля-салона «Сеанс». Событие на грани театра, оперы, интеллектуального светского салона и гастрономического шоу обещает погрузить зрителей в атмосферу Петербурга 1913 года, когда в моде было увлечение мистицизмом и спиритизмом, а город наводнили странные личности, напоминающие то ли пророков, то ли шарлатанов.

«Сеанс» — совместный проект Данилы Ведерникова, режиссера фестиваля Еarlymusic и основателя клуба исторической кухни Cookery Lost Club , и журнала «Петрополь», исследующего светскую жизнь дореволюционного Петербурга. В спектакле примут участие сопрано Вера Чеканова («Солисты Екатерины Великой», приглашенная солистка Мариинского театра), тенор Виталий Соболев (солист детской филармонии, участник фестиваля Earlymusic) и актёр Никита Вернер.

Полное название спектакля-салона –«Лекция о природе духов», содержащая основоположения спиритического учения о бессмертии души, природе духов и их отношениях с людьми, а также о жизни нынешней и грядущей и будущем человечества».



«Переживать опыт нынешнего времени необходимо обратившись к опыту прошлого», — уверен создатель «Сеанса» Данила Ведерников. По словам режиссера, начало XX века весьма напоминает нашу эпоху непрестанной тревогой, нависшей над благоустроенной повседневностью.



Перенестись на столетие назад гости смогут через подлинные и вымышленные истории героев Серебряного века, мемуары и прессу, через музыку, гастрономию и участие в настоящем спиритическом сеансе.

