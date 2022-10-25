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    «Сеанс» погрузит петербуржцев в атмосферу спиритических салонов Серебряного века

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    3 ноября в Петербурге состоится премьера спектакля-салона «Сеанс». Событие на грани театра, оперы, интеллектуального светского салона и гастрономического шоу обещает погрузить зрителей в атмосферу Петербурга 1913 года, когда в моде было увлечение мистицизмом и спиритизмом, а город наводнили странные личности, напоминающие то ли пророков, то ли шарлатанов.

    Фото: предоставлено организаторами
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    «Сеанс» — совместный проект Данилы Ведерникова, режиссера фестиваля Еarlymusic и основателя клуба исторической кухни Cookery Lost Club, и журнала «Петрополь», исследующего светскую жизнь дореволюционного Петербурга. В спектакле примут участие сопрано Вера Чеканова («Солисты Екатерины Великой», приглашенная солистка Мариинского театра), тенор Виталий Соболев (солист детской филармонии, участник фестиваля Earlymusic) и актёр Никита Вернер.

    Полное название спектакля-салона –«Лекция о природе духов», содержащая основоположения спиритического учения о бессмертии души, природе духов и их отношениях с людьми, а также о жизни нынешней и грядущей и будущем человечества».

    «Переживать опыт нынешнего времени необходимо обратившись к опыту прошлого», — уверен создатель «Сеанса» Данила Ведерников. По словам режиссера, начало XX века весьма напоминает нашу эпоху непрестанной тревогой, нависшей над благоустроенной повседневностью.

    Перенестись на столетие назад гости смогут через подлинные и вымышленные истории героев Серебряного века, мемуары и прессу, через музыку, гастрономию и участие в настоящем спиритическом сеансе.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Музыкальное сопровождение к спектаклю-салону создала петербургский композитор и клавесинист Елизавета Панченко. Гости смогут услышать, к примеру, свободные импровизации на хлыстовский духовный стих, отсылающие к трансовым практикам в салонах Серебряного века.

    Но «Сеанс» — это не только театр, но и приготовленные по старинным рецептам блюда начала XX века, поданные в трех переменах, а также принятые в то время напитки.

    Место проведения держится в тайне. Узнать о нем можно через запись в группе спектакля-салона во «ВКонтакте».

    18+

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

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