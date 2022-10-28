Адель Экзаркопулос сыграла стюардессу в жизненном кризисе

3 ноября на экраны выходит франко-бельгийская картина «Под облаками». Главную роль исполнила Адель Экзаркопулос («Жизнь Адель»), самая молодая обладательница «Золотой пальмовой ветви». Здесь она — Кассандра, стюардесса одного из лоукостеров, попавшая в вечную рутину бесконечных перелетов, походов в бары и необязательных связей. Но внезапный кризис заставляет её осмыслить свои травмы и найти новые цели. Кассандра теперь мечтает устроиться на работу в крупную авиакомпанию и летать в сказочные далекие места.
Фильм снят с минимальными затратами, с небольшим бюджетом, в основном — на IPhone непрофессиональными операторами. У Адель Экзаркопулос не было стилистов и визажистов: свой макияж она выбирала и наносила сама. Зато перед съемками прошла обучение на бортпроводницу, чтобы обрести необходимые навыки. Такой минимализм имел успех: в 2021 году фильм поучаствовал в 60-м Каннском кинофестивале в рамках программы «Неделя критики».
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Федор Дубшан