В Петербурге привезут «Укрощение строптивой» Кончаловского с Юлией Высоцкой и Александром Филиппенко

3 и 4 ноября на сцене БДТ им. Г.А.Товстоногова пройдут показы спектакля московского театра им. Моссовета «Укрощение строптивой» по одноименной пьесе Шекспира в режиссуре Андрея Кончаловского. Спектакль был поставлен в театре им. Моссовета в апреле 2022 года и это его первые гастроли.
Андрей Кончаловский задумал шекспировскую трилогию с просветительской целью — погрузить зрителя в мир английского драматурга. В театральный триптих, начатый шекспировской комедией, в дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и сказка «Буря». Создатели обещают сочетание форм и ритмов фарса, водевиля и эксцентрики.
Сам режиссер говорит о спектакле так, — «Смех, жалость и ужас суть три струны нашего воображения, потрясаемые драматическим волшебством», — сказал А.С. Пушкин. И если зритель смеется, плачет или ужасается, глядя на сцену или экран, — цель художника достигнута. То, что волнует, — и есть современно. Я не вижу иной интерпретации модного сегодня слова «актуальность». Шекспир, будь то комедия, трагедия или фантазия, — это смесь небес и балагана, высокого и низкого, прекрасного и уродливого, чем собственно и является наша сегодняшняя жизнь».
Главные роли играют Юлия Высоцкая, Алексей Розин, Александр Филиппенко, Алексей Гришин, Александр Бобровский, Антон Аносов.
Андрей Кончаловский уже обращался к этой шекспировской пьесе. В 2014 году Режиссер поставил «Укрощение строптивой» на итальянском языке с участием известных итальянских актеров в Teatro Stabile Napoli (Неаполь, Италия).
12+
Полина Никитина