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    В кино покажут ностальгию по Неаполю

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    3 ноября на экраны выходит фильм итальянца Марио Мартоне «Ностальгия». Главный герой, Феличе (его играет актер Пьерфранческо Фавино) возвращается в Неаполь, где не был сорок лет. Там его настигают воспоминания о юности — и размышления о том, что же заставило его покинуть родной город.

    Фото: кадр из фильма
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    В основу фильма лег одноименный роман неаполитанца Эрманно Реа, вышедший в 2016 году. Режиссер Мартоне — также неаполитанец. Снимали кино в знаменитом неаполитанском квартале Санита, лежащем в самом сердце города, — удивительном каменном лабиринте, известном своей криминогенной обстановкой, а также роскошными храмами и зданиями в стиле барокко.

    «Ностальгия» вышла в Италии 25 мая этого года и немедленно снискала четыре победы на ежегодной премии кинокритиков «Серебряная лента»: в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучший актер второго плана» и «Лучший сценарий». Почти одновременно состоялась премьера картины на 75-м Каннском кинофестивале — «Ностальгия» стала единственным итало-французским фильмом, претендовавшим когда-либо на «Золотую пальмовую ветвь»

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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