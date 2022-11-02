«Чудо света» покажет картины на фасадах и познакомит с нейросетью-поэтом

Петропавловская крепость в уик-энд с 4 по 6 ноября превратится в магический остров со всполохами света и VR-шоу. Нейросети там будут сочинять и декламировать стихи, а на фасадах зданий «оживут» огромные картины. Вход свободный. 0+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Чудо света» (0+) в этом году покажет чудеса искусства и обратится к истории: Петровские ворота станут «холстом», где развернется стремительная смена эпох и архитектурных стилей с петровских времён до наших дней. На главной аллее крепости «надуются» паруса фрегата, чтобы посетители «вдохновились не только романтикой морских странствий, но и объемными полотнами Айвазовского».



Планируется, что на Нарышкином бастионе каждые полчаса будет проходить светомузыкальное шоу. Свои композиции, написанные специально для этого, исполнит Павел Андреев, основатель проекта «Рояль на свободе». При этом, касаясь клавиш, он будет управлять не только музыкальной, но и световой партитурой.

Праздник распространится на всё пространство внутри крепости. Так, Монетный двор станет студией для работ VR-художников. Оказавшись в виртуальной реальности, Надежда Бей, Алиса Николаева и Алиса Ножнина создадут объемные картины на фасаде.



Зрителям не стоит проходить и мимо Соборной площади. Главная диковинка на этой точке «магического острова» — искусственный интеллект, способный сочинять стихи. Чтобы нейросеть создала собственное четверостишие, ей нужно всего лишь подсказать первую строчку.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В 2021 году во время «Чуда света» был установлен мировой рекорд по наибольшей протяженности световой проекции — 1244 метра. Это было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Все дни фестиваль проходит с 19:00 до 22:00. Вход будет организован со стороны Иоанновского моста, а выход — с Кронверкского.



Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.