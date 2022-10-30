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    Свою версию «Алисы в Стране чудес» представят в «Петербург-концерте»

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    4, 5 и 6 ноября в Екатерининском собрании пройдут премьерные показы спектакля «Алиса в Стране чудес». Режиссером постановки выступил главный режиссер «Петербург-концерта», художественный руководитель театра «АРТ» Александр Исаков, а роли исполнят артисты театра «АРТ».

    Фото: предоставлено организаторами
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    У «Алисы в Стране чудес» в стране чудес большая сценическая и кинематографическая история. Созданная в викторианское время английским математиком и прозаиком Льюисом Кэрроллом сказка считается одной из лучших образцов литературы в жанре абсурда. Сложность текста позволяла режиссерам создавать и детские сказки, и сложные произведения в духе постмодерна.

    Александр Исаков сосредотачивается на сказочности сюжета, вероятно, на необычных превращениях и говорящих животных. Это позволяет развернуть сюжет в семейное русло. Как говорит сам режиссер: «Прежде чем завершатся каникулы и петербургские дети снова пойдут в школу, «Петербург-концерт» приглашает всех в семейное путешествие по Стране чудес. Из него главные герои и зрители вернутся чуточку другими: более счастливыми, радостными и точно уверенными в том, что добро и любовь обязательно восторжествуют. Ведь известно, что каждый обиженный ребенок со временем превращается в злого взрослого, а допустить это совершенно невозможно».

    6+

    Полина Никитина

    Фото: предоставлено организаторами

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