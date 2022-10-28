В прокат выходит боевик про радиоведущего, в главной роли — Мел Гибсон

С 3 ноября в прокате — фильм французского режиссера Ромуальда Буланже «В эфире». В главной роли — Мел Гибсон, который выступил в роли радиоведущего Элвиса, который беседует со слушателями об их жизненных проблемах. Однажды ночью к нему поступает звонок от молодого человека Генри, который грозит расправиться с дочерью и женой Элвиса. Чтобы спасти заложниц, Элвису приходится рассказать аудитории всю свою не слишком благополучную биографию. И главное — ни на секунду не прерывать эфир. Таково требование преступника.
Картина основана на короткометражной ленте Буланже «Разговор», которая вышла на экраны в 2019 году. Главную роль в ней сыграл Уильям Болдуин — брат знаменитого Алека Болдуина. Короткометражка снискала 28 наград на международных кинофестивалях.
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Федор Дубшан