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    Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА на глазах у футболистов «Зенита» и гитариста Little Big

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    2 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге на «Сибур Арене» 1 ноября.

    Сине-бело-голубые уступили со счетом 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19). Отметим, что некоторые болельщики стали покидать трибуны уже после третьей четверти.

    Самыми результативными игроками «Зенита» стали Дмитрий Кулагин и Томас Эртель, набравшие по 24 очка. Все остальные набрали меньше 10 очков. Отметим, что на Эртеле, похоже, никак не сказались новости о пожизненном исключении из сборной Франции за его отъезд в Россию.

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    Среди зрителей, кстати, присутствовали футболисты «Зенита» Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Также на игре были замечены скандально известная фигуристка Лиза Нугуманова, хоккеист СКА Николай Прохоркин, а также гитарист Little Big Антон Лиссов. Ранее сообщалось, что музыканты группы покинули Россию.

    Следующий матч «Зенит» сыграет 7 ноября с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт в Петербурге. Напомним, что баскетбольный «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. В финале петербуржцы обыграли как раз ЦСКА в серии до четырех побед.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 2

    27408319502 Ноя 2022 в 00:05
    Антон Лиссов вокалист группы Jane Air в первую очередь. Никаким гитаристом литл биг никогда не был и никуда не уезжал. Журналюшки совсем обленились информацию проверять?
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