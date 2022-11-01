Баскетбольный «Зенит» проиграл ЦСКА на глазах у футболистов «Зенита» и гитариста Little Big

Самыми результативными игроками «Зенита» стали Дмитрий Кулагин и Томас Эртель, набравшие по 24 очка. Все остальные набрали меньше 10 очков. Отметим, что на Эртеле, похоже, никак не сказались новости о пожизненном исключении из сборной Франции за его отъезд в Россию.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 80:85 (15:22, 20:27, 21:17, 24:19). Отметим, что некоторые болельщики стали покидать трибуны уже после третьей четверти.

Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Встреча проходила в Петербурге на «Сибур Арене» 1 ноября.

Среди зрителей, кстати, присутствовали футболисты «Зенита» Алексей Сутормин, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Также на игре были замечены скандально известная фигуристка Лиза Нугуманова, хоккеист СКА Николай Прохоркин, а также гитарист Little Big Антон Лиссов. Ранее сообщалось, что музыканты группы покинули Россию.

Следующий матч «Зенит» сыграет 7 ноября с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт в Петербурге. Напомним, что баскетбольный «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ. В финале петербуржцы обыграли как раз ЦСКА в серии до четырех побед.