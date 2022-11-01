«Все кончено». Французского баскетболиста «Зенита» Эртеля больше не видят в сборной

Баскетболист Том Эртель, похоже, больше никогда не сыграет за национальную команду Франции. О столь жёстком наказании за подписание контракта с петербургским клубом «Зенит» в интервью L'Equipe заявил президент французской Федерации баскетбола Жан-Пьер Сиюта.



Летом Федерация баскетбола Франции обязала подписать всех игроков национальной команды бумагу, в которой те отказывались переходить в российские клубы. Эртель тоже подписал это соглашение, что позволило ему выступить на Евробаскете. Сборная Франции там стала серебряным призером. Однако в сентябре игрок перешёл в «Зенит». Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

