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    «Все кончено». Французского баскетболиста «Зенита» Эртеля больше не видят в сборной

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    1 комментарий

    Баскетболист Том Эртель, похоже, больше никогда не сыграет за национальную команду Франции. О столь жёстком наказании за подписание контракта с петербургским клубом «Зенит» в интервью L'Equipe заявил президент французской Федерации баскетбола Жан-Пьер Сиюта.

    Летом Федерация баскетбола Франции обязала подписать всех игроков национальной команды бумагу, в которой те отказывались переходить в российские клубы. Эртель тоже подписал это соглашение, что позволило ему выступить на Евробаскете. Сборная Франции там стала серебряным призером. Однако в сентябре игрок перешёл в «Зенит». Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».

    «Мы можем обсуждать тех, кто уже был в России и не подписывал этот документ (Жан-Шарль Ливио из ЦСКА и Луи Лабейри из УНИКСа), но что касается Эртеля, то он не выполнил свои обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено», — заявил Сиюта.

    За сборную Франции Эртель выступал с 2013 года и успел стать с командой серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным призером и чемпионом Евробаскета.

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    Комментарии 1

    Kostyn01 Ноя 2022 в 19:44
    Купчага рулит!
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