«Все кончено». Французского баскетболиста «Зенита» Эртеля больше не видят в сборной

Баскетболист Том Эртель, похоже, больше никогда не сыграет за национальную команду Франции. О столь жёстком наказании за подписание контракта с петербургским клубом «Зенит» в интервью L'Equipe заявил президент французской Федерации баскетбола Жан-Пьер Сиюта.
Летом Федерация баскетбола Франции обязала подписать всех игроков национальной команды бумагу, в которой те отказывались переходить в российские клубы. Эртель тоже подписал это соглашение, что позволило ему выступить на Евробаскете. Сборная Франции там стала серебряным призером. Однако в сентябре игрок перешёл в «Зенит». Подробнее об этой истории читайте в материале «Фонтанки».
«Мы можем обсуждать тех, кто уже был в России и не подписывал этот документ (Жан-Шарль Ливио из ЦСКА и Луи Лабейри из УНИКСа), но что касается Эртеля, то он не выполнил свои обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его в сборной Франции больше не будет. Все кончено», — заявил Сиюта.
За сборную Франции Эртель выступал с 2013 года и успел стать с командой серебряным призером Олимпиады, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным призером и чемпионом Евробаскета.