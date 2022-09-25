Французского баскетболиста гнобят на родине и оставляют без Олимпиады. Все из-за перехода в петербургский клуб

Фото: EPA/Alejandro Garcia/ТАСС Поделиться Поделиться





После начала специальной военной операции Единая лига ВТБ (ведущий баскетбольный чемпионат в России) лишилась двух иностранных команд. Добровольно из состава участников вышли польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев». Никакого запрета на участие иностранных баскетболистов самой лигой не вводилось. Зато начали запрещать игру в России разные национальные федерации, как, например, это сделали во Франции.



Многие зарубежные игроки уехали сами. Польский капитан «Зенита» Матеуш Понитка, отыгравший в Петербурге три сезона, досрочно покинул команду из-за давления на родине. Похожие потери понесли и другие команды, особенно московский ЦСКА. В историческом финале из семи матчей «Зениту» удалось победить армейцев и впервые выиграть чемпионский титул. В межсезонье никто не верил, что в Россию в ближайшее время приедут сильные легионеры, особенно из Европы. Но «Зениту» удалось сделать мощную заявку на защиту титула.



В начале июля испанские инсайдеры сообщили о переходе бывшего разыгрывающего «Реала» и «Барселоны» Томаса Эртеля (Франция) в «Зенит». Отмечалось, что 33-летний игрок подпишет двухлетнее соглашение с петербуржцами. Для «Зенита» это была отличная сделка. Для самого игрока — это тоже успех с финансовой точки зрения, чего не скажешь о репутационных рисках.

Играя с 2014 по 2017 года в турецком «Анадолу Эфес», Эртель заработал себе славу одного из лучших пасующих игроков Европы. В 2017-м француз сорвал куш, подписав трехлетний контракт на 11 млн евро с «Барселоной». В январе 2021-го заключил соглашение с французским АСВЕЛом, в составе которого стал чемпионом Франции. Сезон 2021–2022 провел в мадридском «Реале», где, по данным сайта Eurohoops, заработал за год около 1,5 млн евро. Как и во всех командах до этого, в Мадриде Эртель был одним из лидеров. И не исключено, что он остался бы в столице Испании еще минимум на год, но подвела дисциплина.



Перед гостевым матчем Евролиги в Афинах против местного «Панатинаикоса» Эртель и два одноклубника сбежали из отеля и устроили себе вечеринку в одном из местных клубов. Как писали испанские издания, спортсменов поймали, когда они возвращались в расположение команды под утро. До матча их все-таки допустили. Более того, Эртель стал лучшим в своей команде, отыграв 19 минут и набрав 18 очков, 4 подбора и 4 передачи. Впрочем, от жесткого наказания это не спасло.

«Контекст был сложным, команда переживала серию поражений. Было написано, что мы вернулись под утро, но это ложь. Но сейчас это уже неважно. Когда я думаю об этой истории, мне становится грустно. Уйти из отеля было плохим решением. Я сам разрушил то, что хотел построить с таким великим клубом, как «Реал Мадрид», — говорил Эртель после того, главный тренер Пабло Ласо объявил о расставании с французом.



Загул в Афинах не сказался на позициях Эртеля в сборной Франции. На Евро-2022 он проявил себя настоящим лидером команды. В четвертьфинале с Италией разыгрывающий спас свою команду от вылета сольным проходом под кольцо и точным попаданием за пять секунд до конца основного времени.



В итоге французы дошли до финала, где уступили Испании со счетом 76:88. Несмотря на поражение, Эртель стал вторым по результативности в своей сборной, набрав в финале 16 очков и 7 передач. При этом на протяжении всего турнира разыгрывающего жестко критиковали из-за слухов о переходе в «Зенит».



Еще до чемпионата Федерация баскетбола Франции заставила его и других игроков национальной команды подписать бумагу, которая запрещает им переходить в клубы из России и Белоруссии. В противном случае спортсменам грозили исключением из сборной. Перед таким важным турниром Эртель просто не мог не подписать бумагу. Хотя переговоры с петербуржцами уже шли, и все были в курсе. Так что по ходу Евро-2022 на Эртеля давили и журналисты, и болельщики.

«Поиски нового клуба? На данный момент я в сборной Франции и сосредоточен только на сборной Франции. Могу сказать, что мои агенты контактируют с разными клубами. В частности с российскими, если так хотите знать. Но и с другими, с клубами Евролиги. Посмотрим, как всё сложится. Подписал ли я заявление? Да, и вы это прекрасно знаете. Иначе меня бы здесь не было. Являюсь ли я поклонником этого решения, это не ваша проблема. Вы спрашиваете, подписал ли я его. Да, подписал. Значит ли это, что возможные контакты с российскими клубами больше неактуальны? Это не то, что я сказал. Посмотрим, где я окажусь в следующем сезоне», — приходилось оправдываться Эртелю.



Вскоре после окончания турнира для всех стало очевидно, что «Зенит» и Эртель договорились. В итоге 21 сентября «Зенит» официально подтвердил подписание контракта с французским разыгрывающим на один год с возможностью продления еще на год.

Первым отреагировали французские болельщики. «Добро пожаловать в ГУЛАГ», «Томас, ты ходячий позор», «Теперь ты будешь призван в российскую армию», — писали они в социальных сетях под новостями о переходе Эртеля в «Зенит».

Федерация баскетбола Франции взяла сутки на обдумывание ситуации, но 22 сентября все-таки опубликовала жесткий пресс-релиз, в котором пригрозила оставить игрока без чемпионата мира и Олимпиады, где французы будут в числе фаворитов.

«В конце июля игрок подписал соглашение о том, что он не намерен и не планирует подписывать контракт с российским или белорусским клубом. Если Томас Эртель будет играть за «Зенит», это обязательство не будет соблюдаться, и тогда разыгрывающий перестанет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года, в соответствии с решением, принятым Федеральным бюро 28 июля», — говорится в заявлении федерации.



Однако, кажется, самого 33-летнего Эртеля это уже не сильно волнует. По данным «Фонтанки», игрок получает в «Зените» около 2 млн евро. Издание «Спорт-Экспресс» пишет, что француз заработает в Петербурге в 1,5 раза больше, чем в Мадриде. Это примерно 2,2–2,3 млн евро. Видимо, вместо олимпийских медалей Эртель выбрал деньги. Впрочем, к 2024 году многое еще может измениться.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

