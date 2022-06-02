«Такого никогда не было». Как «Зенит» совершил невозможное и прибил ЦСКА

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» под рев футбольного виража в третий раз побил ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ. Отдел спорта «Фонтанки» — о чуде, в которое никто не верил.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Баскетбольный клуб «Зенит» впервые в своей истории дошёл до финала Единой лиги ВТБ. Раньше или сил не хватало, или просто не везло. Пять предыдущих лет пределом для сине-бело-голубых был полуфинал. Три последних года на пути вставал как раз ЦСКА.

Некоторые команды в регулярном чемпионате порой специально старались занять место пониже, лишь бы не пересекаться с армейцами в плей-офф как можно дольше, потому что это всегда означало поражение. ЦСКА — многолетний лидер российского баскетбола: победитель 18 последних чемпионатов России (всего 27 титулов) и чемпион 9 последних розыгрышей Единой лиги ВТБ (всего 11 титулов). Армейцы практически всегда входили в тройку самых богатых клубов Европы. По данным сайта BasketNews, в текущем сезоне 2021/22 ЦСКА больше всех на континенте тратит на зарплаты — 22,1 млн евро. У «Зенита» почти в два раза меньше — 12 млн, но это все равно второй результат среди российских клубов.



Регулярный сезон ЦСКА и «Зенит» завершили в той же последовательности: москвичи — первые (33 очка), петербуржцы — вторые (32). Но только из-за того, что польская «Зелена-Гура» и эстонский «Калев» снялись из-за событий на Украине, и их результаты аннулировали. В регулярке команды обменялись друг с другом победами. Также почти без потерь дошли до финала, проиграв лишь по разу в полуфинале. И тем не менее мало кто верил, что петербуржцы смогут взять хотя бы одну игру, не говоря уже о двух. Про три никто даже мечтать не мог. Даже дважды обыграть армейцев в финалах Единой лиги ВТБ ещё никому не удавалось.



— ЦСКА — победитель многих сезонов, мы знаем, что будет сложно, у них прекрасные игроки, мы знаем, как это будет, но думаем о другом, о том, как подчеркнуть наши лучшие качества и минимизировать наши слабые стороны, — говорил перед стартом финала главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Надо найти возможность быть всегда в игре и искать возможность победить. Мы все в полном составе сейчас и полностью готовы к финальной серии.

В этом сезоне финальная серия длится до четырёх побед одной из команд. Всё начиналось как и предсказывали. ЦСКА без проблем выиграл два матча в Москве 83:59, 82:73. Руководство Единой лиги ВТБ настолько было уверено, что двумя следующими играми в Петербурге все и закончится, что привезли заранее чемпионский кубок и большую группу журналистов из Москвы, чтобы зафиксировать очередной триумф ЦСКА. Но «Зенит» выиграл 93:79 и отложил празднование.



Четвертая игра стала самым зажигательным событием сезона. Основное время матча закончилось со счётом 86:86, первый овертайм также не выявил победителя. Во втором овертайме «Зенит» долгое время вёл, но из-за собственной ошибки и точного броска армейца Каспера Уэйра одновременно с финальной сиреной проиграл 110:111. Эмоции у всех участников и зрителей были на грани сердечного приступа.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Не успел пожать главному тренеру «Зенита» Хави Паскуалю руку после матча, потому что вышел из зала, когда арбитры принимали решение по последнему мячу, — признался после матча главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. — Не хотел играть со своими нервами. Этот матч показал, какой великой игрой является баскетбол. В этой игре было много эмоций — споры, технические фолы, неспортивные. Это финал, напряжение в своём апогее.



Серия вернулась в Москву при счёте 3–1 в пользу ЦСКА. Армейцам оставалась одна победа до титула. И вновь мало кто сомневался, что у себя дома 27-кратные чемпионы России станут 28-кратными. Но петербуржцы вновь не позволили им отпраздновать. По ходу встречи «Зенит» проигрывал 13 очков, но сумел отыграться и уже к заключительной четверти подойти с преимуществом в семь очков, а в решающей десятиминутке довести матч до победы 97:95.

— Это был ещё один триллер, который завершился удачно для нас, — резюмировал Паскуаль.



«Отличная серия идёт. Такой у нас не было никогда», — написал легендарный спортивный комментатор Владимир Гомельский на своём официальном сайте после второй победы «Зенита».

В шестой игре страсти накалились до предела. Билеты на «СИБУР Арену», вмещающую 7100 зрителей, раскупили за два часа. На игру пришли чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол, пятикратный чемпион России (трижды в составе футбольного «Зенита») Юрий Жирков, народный артист России Александр Розенбуам. Из гостей не дождались только главного фаната баскетбольного ЦСКА — бывшего главу администрации президента Сергея Иванова. Говорят, что поражение в Москве слишком сильно его расстроило. Фанатскую трибуну на «СИБУР Арене» усилило несколько сотен человек с футбольного виража, так что шумовая поддержка была на уровне.



«Зенит» открыл счёт благодаря точному броску Эрика Бакнера. Петербуржцы оторвались 8:4 после перехвата Тайсона Картера, но два подряд трехочковых позволили москвичам выйти вперёд. И вот уже ЦСКА повёл 12:8. При счёте 14:8 Паскуаль взял тайм-аут. Помогло. Спустя несколько минут на табло горели уже 16:14 в пользу «Зенита». Однако ЦСКА все-таки сумел сбить темп и завершил первую четверть в свою пользу 16:21.

Во второй четверти «Зенит» продолжил догонять соперника. На четвертой минуте после нескольких удачных действий в защите и хороших бросков в атаке петербуржцы вышли вперёд 25:23. Постепенно команда Паскуаля стала наращивать преимущество 32:27. Уже Итудису пришлось брать тайм-аут, но без ощутимого эффекта. Первая половина матча завершилась в пользу «Зенита» 39:33

После большого перерыва петербуржцы не остановились. Все чаще подборы оставались за «Зенитом». Соперник в то же время стал чаще ошибаться в атаке. При счете 49:35 главный тренер ЦСКА вновь взял тайм-аут. Как и в прошлый раз не помогло. Игра уходила у него из рук. В заключительном периоде «Зенит» оторвался уже на 17 очков. И это в матче с ЦСКА. Итудис, в первой половине выбегавший чуть ли не на середину площадки, желая что-то подсказать и завести своих игроков, на последних минутах устало ходил вдоль бровки. Итог 82:63 в пользу «Зенита» и 3–3 в серии. Ещё никогда ЦСКА в России не оказывался в такой ситуации. Из раздевалки ЦСКА ещё долго раздавались крики Итудиса. Главный тренер ЦСКА был в бешенстве. Никто не верил в «Зенит», а они довели финал до седьмого матча. Решающая игра пройдёт в Москве 4 июня. И предсказать её исход после всего, что происходило в этой серии, вряд ли кто-то возьмётся.



«Внутри каждого из нас есть цель одержать победу в следующем матче. Мы не чувствуем своего психологического превосходства. Седьмая игра — финал финалов. Там такие эмоции недопустимы», — пообещал Паскуаль.

Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

