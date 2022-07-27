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    «Любим и будем любить свою родину». Группа Little Big, уехавшая из России, отменяет тур по стране

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    В официальном аккаунте «ВКонтакте» группы Little Big, которая с первых дней спецоперации придерживалась пацифистской позиции и недавно объявила о своем переезде в США, появилось объявление об отмене российского тура, запланированного на конец лета и осень 2022 года.

    «К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — говорится в сообщении, опубликованном 27 июля. — Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!»

    Обладателям билетов предлагается сдавать их в места приобретения.

    Ранее стало известно об отмене отдельных выступлений тура, который должен был начаться 27 августа, — в частности, стало известно, что они не состоятся в Екатеринбурге и Казани.

    24 июня Little Big выпустила пацифистский клип Generation Cancellation. В двухминутном ролике политики «играют в шахматы» фигурками живых солдат, наводят друг на друга оружие и «угощают» детей ракетами, а телевидение буквально засоряет людям головы. В тот же день стало известно, что группа покинула Россию и уже какое-то время базируется в Лос-Анджелесе.

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    Комментарии 5

    Arboozter27 Июл 2022 в 12:21
    ЛГБТ группа
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