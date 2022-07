«Любим и будем любить свою родину». Группа Little Big, уехавшая из России, отменяет тур по стране

В официальном аккаунте «ВКонтакте» группы Little Big, которая с первых дней спецоперации придерживалась пацифистской позиции и недавно объявила о своем переезде в США, появилось объявление об отмене российского тура, запланированного на конец лета и осень 2022 года.



«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура WE ARE LITTLE BIG, заявленного в прошлом году, не представляется возможным, — говорится в сообщении, опубликованном 27 июля. — Очень ждём следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою родину и вас!»