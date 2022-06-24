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    Музыка

    Группа Little Big, выпустившая пацифистский клип, уехала из России

    9476
    26 комментариев

    Илья Ильич Прусикин, Софья Таюрская и другие члены группы Little Big уехали из России. На информацию об этом, указанную на официальном сайте коллектива, СМИ обратили внимание 24 июня.

    Теперь музыканты будут жить в США. На официальном сайте они уже обозначили себя как «лос-анджелесскую группу».

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что у Little Big 24 июня вышел клип на песню Generation Cancellation, в котором группа выразила свое отношение к событиям на Украине (ранее оно с первого дня спецоперации было обозначено в текстовом формате на странице группы в соцсетях). В двухминутном ролике, авторами сценария которого являются Алина Пязок и Илья Прусикин, политики играют в шахматы фигурками живых солдат, «угощают» детей ракетами, а их носы вырастают, как у Пиноккио, от вранья.

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    Комментарии (26)

    mynine
    Продолжают славную традицию изгнания из страны самых талантливых. Ну а что еще делать? Ждать когда приедет черный воронок за то что ты имеешь наглость высказать собственное мнение?
    Музыка их не в моем вкусе, но ребята очень одаренные. Да и гастролировали за рубежом они гораздо больше чем в России.
    275484413
    Господи, спасибо!
    Wernum
    Хорошая яркая питерская группа. Точно лучше Ленинграда.
    Молодцы, что высказались.
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