Группа Little Big, выпустившая пацифистский клип, уехала из России

Илья Ильич Прусикин, Софья Таюрская и другие члены группы Little Big уехали из России. На информацию об этом, указанную на официальном сайте коллектива, СМИ обратили внимание 24 июня.



Теперь музыканты будут жить в США. На официальном сайте они уже обозначили себя как «лос-анджелесскую группу».



Ранее «Фонтанка» сообщала, что у Little Big 24 июня вышел клип на песню Generation Cancellation, в котором группа выразила свое отношение к событиям на Украине (ранее оно с первого дня спецоперации было обозначено в текстовом формате на странице группы в соцсетях). В двухминутном ролике, авторами сценария которого являются Алина Пязок и Илья Прусикин, политики играют в шахматы фигурками живых солдат, «угощают» детей ракетами, а их носы вырастают, как у Пиноккио, от вранья.

