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    Гигантская катушка для термоядерного реактора уплывает из Петербурга

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    Катушка PF-1 диаметром девять метров и массой 160 тонн начала путь из Петербурга в Марсель, сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода. Её ждут там строители экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

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    Как рассказали 1 ноября на заводе, это одна из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР. Катушка — крупногабаритный сверхпроводящий магнит, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет. Работы по разработке и созданию полоидальной катушки с 2008 года совместно вели Средне-Невский судостроительный завод и АО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова.

    Теперь катушку с завода на понтоне отправили в порт Бронка, где она будет перегружена на морской корабль и доставлена в Марсель.

    Как писала «Фонтанка», в 2020 году во Франции начали собирать международный термоядерный реактор. С его помощью учёные ищут энергию будущего. Подробнее читайте здесь.

    А этой ночью по Неве провезли что-то колоссальное и похожее на ракету. Пока что неясно, что это за груз и кому он принадлежит. Вероятно, он тоже связан с производственными процессами.

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    Комментарии 21

    VKuser25907666501 Ноя 2022 в 18:44
    а что-нибудь приплывает?.. к нам
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