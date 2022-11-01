Гигантская катушка для термоядерного реактора уплывает из Петербурга

Катушка PF-1 диаметром девять метров и массой 160 тонн начала путь из Петербурга в Марсель, сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода. Её ждут там строители экспериментального термоядерного реактора ИТЭР.

Как рассказали 1 ноября на заводе, это одна из шести катушек полоидального поля в магнитной системе, которая служит для удержания плазмы в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР. Катушка — крупногабаритный сверхпроводящий магнит, основой которого являются восемь сверхпроводниковых двухзаходных галет. Работы по разработке и созданию полоидальной катушки с 2008 года совместно вели Средне-Невский судостроительный завод и АО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова.

Теперь катушку с завода на понтоне отправили в порт Бронка, где она будет перегружена на морской корабль и доставлена в Марсель.



Как писала «Фонтанка», в 2020 году во Франции начали собирать международный термоядерный реактор. С его помощью учёные ищут энергию будущего. Подробнее читайте здесь.

А этой ночью по Неве провезли что-то колоссальное и похожее на ракету. Пока что неясно, что это за груз и кому он принадлежит. Вероятно, он тоже связан с производственными процессами.