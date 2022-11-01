По Неве провезли что-то колоссальное и похожее на ракету. Петербуржцы напряглись

По главной водной артерии Петербурга ночью 1 ноября провезли груз, на который просто не могли не обратить внимание все те, кто не спал и оказался у Невы. Во втором часу ночи мимо Адмиралтейства на барже проплыла неизвестная штука, силуэтом напоминающая ракету.

«Фонтанка» спросила несколько предприятий, которые производят промышленное оборудование и комплектующие, но никто не признал в «штуке» свою.

Нельзя с ходу сказать, что это. Длинная труба, например, похожа на реактор гидрокрекинга. Это специальные сосуды для глубокой переработки нефти в целях получения бензина, авиакеросина, дизтоплива и так далее.

