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    По Неве провезли что-то колоссальное и похожее на ракету. Петербуржцы напряглись

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    17 комментариев

    По главной водной артерии Петербурга ночью 1 ноября провезли груз, на который просто не могли не обратить внимание все те, кто не спал и оказался у Невы. Во втором часу ночи мимо Адмиралтейства на барже проплыла неизвестная штука, силуэтом напоминающая ракету.

    «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка» спросила несколько предприятий, которые производят промышленное оборудование и комплектующие, но никто не признал в «штуке» свою.

    Нельзя с ходу сказать, что это. Длинная труба, например, похожа на реактор гидрокрекинга. Это специальные сосуды для глубокой переработки нефти в целях получения бензина, авиакеросина, дизтоплива и так далее.

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    Комментарии 17

    Невский Александр01 Ноя 2022 в 15:30
    Детский сад, какой то... то за бегловым бегают, теперь это.
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