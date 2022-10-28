«Доклад закончил». Частичная мобилизация завершилась.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в России. Дальше ждут только добровольцев и контрактников.

Правда, указа, окончательно завершающего частичную мобилизацию, пока не было. «Фонтанка» вспоминает, с чего всё начиналось и чем закончилось.

Месяц и одна неделя прошли с момента, когда 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о частичной мобилизации в России. Первой мобилизации со времен Великой Отечественной Войны. По маштабу впечатления, которое произвела эта речь на граждан страны, это было пожалуй, самое сильное за все работы Путина на посту главы государства.



Министр обороны Сергей Шойгу следом заявил, что мобилизации подлежат 300 тысяч резервистов, подчеркнув, что речь идет об 1% от «общего мобилизационного ресурса» в 25 млн человек. Тогда же он назвал критерии: в первую очередь те, кто отслужил, имеет специальность, которая нужна в вооруженных силах, и имеет боевой опыт. Многие в стране восприняли эти слова как исчерпывающий перечень условий. Даже военный комиссар Петербурга Сергей Качковский на следующий день после указа заверил, что по мобилизации будут призываться — в первую очередь — граждане 1-й категории, солдаты и сержанты не старше 35 лет, а также офицеры, которым не исполнилось еще 50. При этом будут учитываться наличие боевого опыта и опыта военной службы. «Люди, не отвечающие этим критериям, мобилизовываться не будут», — заверил Качковский. Как теперь мы знаем, эта фраза должна была заканчиваться формулой «в первую очередь». Она подразумевала, что во вторую и третью очередь могут призвать всех остальных.

Но 22 сентября мы этого не знали. И, конечно, удивились, когда по факту повестки начали приходить и больным, и многодетным, и просто прохожим. Как в Петербурге мобилизовали горожан с энтузиазмом и ошибками — читайте в этом материале. В стране сложилась ситуация, когда есть закон, который четко прописывает, кому повестка может прийти (это довольно короткий список). А параллельно, как вскоре выяснилось, существуют некие директивы Минобороны под грифом «для служебного пользования», которые этот список расширяют. Например, по закону, можно мобилизовывать бездетных женщин. А в директивах стоит запрет. Перед получательницами повесток позже извинялись.

Так же с многодетными отцами. По закону — отсрочка только для тех, у кого на иждивении четверо и только до 16 лет. Но в качестве жертвы доброй воли некоторые военкоматы отпускали отцов троих детей. А другие — забирали. Потом, правда, возвращали назад. Чтобы упорядочить этот хаос доброй воли, в Госдуму поступил законопроект об уточнении правил отсрочки. Но в отличие от многих молниеносно принятых тогда законов, этот по зеленому коридору не пустили. Может, его когда-то и примут, но пока приходится полагаться лишь на ту самую директиву ДСП.

Не дожидаясь результатов тиража этой лотереи, десятки тысяч молодых людей устремились за границу. Многочасовые пробки встали на границах с Казахстаном, Грузией и даже немного с Финляндией. Вскоре на границах появились мобильные военкоматы, а в аэропортах начали разворачивать мужчин. Другого рода очереди появились у магазинов, которые продают военную экипировку, а цены на неё устремились в космос. Тем временем, домой начали возвращаться первые погибшие мобилизованные. Попутно выяснилось, что обещание достаточно долгой подготовки и боевого слаживания, тоже надо было понимать более широко.

Спустя три недели, после объявления мобилизации, 14 октября, Владимир Путин назвал примерный срок её завершения.

«Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал Владимир Путин журналистам. Нетрудно посчитать, что две недели — это 28 октября.

На тот момент, к 14 октября, было мобилизовано 222 тысячи человек из 300. К 21 октября — 260 тысяч. Шёл и обратный процесс — возвращения домой тех, кого забрали по ошибке.



Всего по России около 10 тысяч мобилизованных по ошибке россиян отправили обратно, заявлял 21-го октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



К 28 октября, как и обещал Путин, министр обороны Сергей Шойгу отчитался о наборе необходимых 300 тысяч человек и завершении частичной мобилизации в России.

«В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет», — доложил Шойгу Путину 28 октября.

И добавил, что отправку мобилизованных «завершили сегодня».

«Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту», — заверил Шойгу.

По словам министра, в настоящее время 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчётов. После завершения обучения в район специальной военной операции уже направлены 82 тысячи человек, из которой более 41 тысячи действуют в составе подразделений.



И Путин и Шойгу в разговоре признали, что на начальном этапе мобилизации были проблемы и сложности. Президент отметил, что «это, наверное, было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось».

Путин поручил «сделать необходимые выводы» из ошибок. И широкими мазками наметил первоочередные шаги.

Во-первых, «нужно модернизировать всю систему работы военкоматов. Эта работа, как известно, напрямую связана с взаимодействием с региональными органами власти. Она должна быть выстроена на современном уровне».

Во-вторых, «на сегодняшний день самое главное — это экипировка, подготовка, слаживание и всё, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется принимать участие непосредственно в боевых действиях».



В-третьих, Путин поручил Шойгу, «исходя из опыта проведения специальной военной операции», продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов вооруженных сил. Он ждет от него доклада в декабре на ежегодной коллегии.



«В завершение хочу поблагодарить всех, кто вступил в ряды Вооруженных Сил. Хочу сказать им спасибо за верность долгу, за патриотизм, за твердую решимость защищать нашу страну, защищать Россию, а значит, свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей. И прошу вас эти слова благодарности передать в войска», — отметил Путин.

Важно: мобилизация пока закончена лишь на словах. Хоть и из первых уст. Она «объявляется указом президента и только его же указом может быть остановлена», прокомментировали в ЗВО. А указа об окончании частичной мобилизации в России на момент подготовки материала не опубликован.

Илья Казаков, «Фонтанка»

