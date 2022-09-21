Путин: Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня

Мероприятия, необходимые для проведения частичной мобилизации в России, начнутся сегодня, 21 сентября. Об этом заявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин.



Указ главы государства уже подписан. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части они обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

