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    Некоторые ложатся спать в машинах. Пробки на границе России и Финляндии только растут

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    Пробки на границе России и Финляндии достигают уже несколько километров. Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах.

    Фото: автор читатель «Фонтанки» Сергей
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    «Хвост» на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону», – рассказал «Фонтанке» читатель Сергей. Он добавляет, что «машины все прибывают», а очередь совсем не движется. Некоторые люди не выдерживают и ложатся спать в автомобилях.

    Пробки на границе начали копиться в девятом часу вечера.

    При этом, финские чиновники уже анонсировали: в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны, но и туристические поездки.

    Фото: автор читатель «Фонтанки» Сергей

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