Некоторые ложатся спать в машинах. Пробки на границе России и Финляндии только растут

Пробки на границе России и Финляндии достигают уже несколько километров. Некоторые автомобилисты ложатся спать прямо в машинах.
«Хвост» на границе России и Финляндии уже вылез на российскую сторону», – рассказал «Фонтанке» читатель Сергей. Он добавляет, что «машины все прибывают», а очередь совсем не движется. Некоторые люди не выдерживают и ложатся спать в автомобилях.
Пробки на границе начали копиться в девятом часу вечера.
При этом, финские чиновники уже анонсировали: в ближайшее время может быть ограничен не только транзит в другие страны, но и туристические поездки.