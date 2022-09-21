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    Внушительная пробка встала на границе России с Финляндией

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    Километровая очередь встала на международном пропускном пункте Брусничное — Нуйямаа, между Россией и Финляндией. Десятки машин, следующих со стороны Выборга, зависли на финской границе.

    «В пять часов вечера мы выехали из Выборга и в шесть встали в пробку. Нашу границу прошли за 20 минут. Два с половиной часа заняло прохождение финской таможни. 3 окна работает всего. В 8 вечера только заехали к ним в Финляндию», — рассказал вечером 21 сентября «Фонтанке» читатель Александр.

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    На картах «Яндекса» пробка на пункте Нуйямаа была около километра.

    Тем временем власти Финляндии готовят срочное решение по въезду россиян. Они хотят ограничить транзит в другие страны и туризм.

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