Внушительная пробка встала на границе России с Финляндией

Километровая очередь встала на международном пропускном пункте Брусничное — Нуйямаа, между Россией и Финляндией. Десятки машин, следующих со стороны Выборга, зависли на финской границе.
«В пять часов вечера мы выехали из Выборга и в шесть встали в пробку. Нашу границу прошли за 20 минут. Два с половиной часа заняло прохождение финской таможни. 3 окна работает всего. В 8 вечера только заехали к ним в Финляндию», — рассказал вечером 21 сентября «Фонтанке» читатель Александр.
На картах «Яндекса» пробка на пункте Нуйямаа была около километра.
Тем временем власти Финляндии готовят срочное решение по въезду россиян. Они хотят ограничить транзит в другие страны и туризм.