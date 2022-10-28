Только указом президента. В ЗВО прокомментировали слова об окончании основных мероприятий по мобилизации в Петербурге

Представители Западного военного округа заявили, что полномочия остановить мобилизацию есть только у главы государства. Это произошло после сообщения Смольного о завершении основных мобилизационных мероприятий в Петербурге.



«Мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО 28 октября. При этом комментировать заявление Смольного там отказались. По информации нашего издания, слова представителя петербургской администрации означают, что всего лишь разосланы повестки. При этом тех, кто их получил, все еще ждут в военкомате.