Только указом президента. В ЗВО прокомментировали слова об окончании основных мероприятий по мобилизации в Петербурге

Представители Западного военного округа заявили, что полномочия остановить мобилизацию есть только у главы государства. Это произошло после сообщения Смольного о завершении основных мобилизационных мероприятий в Петербурге.
«Мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ЗВО 28 октября. При этом комментировать заявление Смольного там отказались. По информации нашего издания, слова представителя петербургской администрации означают, что всего лишь разосланы повестки. При этом тех, кто их получил, все еще ждут в военкомате.
Пресс-служба Смольного рассказала о завершении основных мероприятий и о том, что все находящиеся в запасе оповещены в полном объеме. При этом там подчеркнули: «Завершается сбор личного состава. Соответствующая работа продолжается».
Утром 28 октября спикер ЗакСа Александр Бельский также сообщил, что, по его данным, частичная мобилизация должна завершиться до конца недели. Затем он уточнил, что ориентировался на слова президента, который 14 октября сообщил, что мобилизация завершится в России в течение двух недель.