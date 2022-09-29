Модные прически ночуют на лавочке — казах честно о российских приезжих

Яркая одежда, красивые прически, дорогие ноутбуки, парням в среднем до 30 лет. Видно, что городские. Держатся по пять человек, в основном не говорят на камеру — боятся розыска на Родине. Кто не нашел себе места, ночует прямо во дворах на лавочках, рассказывает о российских приезжих журналист казахской независимой газеты «Уральская неделя» Талгат Умаров. О том, какая обстановка сложилась в его родном Уральске в связи с масштабным исходом из России, он поведал «Фонтанке».



«Путин объявил мобилизацию 21 сентября, и уже в ночь на 22-е число с пограничного перехода «Маштаково», в 50 км от Уральска, начали приходить фотографии от дальнобойщиков и таксистов с толпами людей», — рассказывает Умаров.



Россияне начали прибывать одновременно с четырех пограничных пунктов, из Волгоградской, Саратовской и Оренбургской областей. К 29 сентября, как пишет «Уральская неделя», перед КПП «Маштаково» выстроилась очередь из машин на 30–40 километров. На посту «Илек» стоят (а точнее, живут прямо на сумках) 2 300 граждан России. Некоторые перед этим идут по 20 км пешком. Еда и вода у многих кончаются.



По словам Умарова, в начале были разговоры, что уральские таксисты чуть ли не силком сажают ночью к себе россиян на пограничном пункте и практически обирают их.

«Коллега рассказывала, что ночью с её знакомых взяли 50 000 рублей за то, чтобы отвезти в город 50 км. Я уверен, что когда ночь, холод, безвыходная ситуация, нечистоплотные люди этим пользуются. Но это единичные случаи. После этого полицейские на всех постах поставили патрули, чтобы не было «бытового рэкетирства». А власти отправили на посты автобусы», — отметил журналист.



Фото: из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан Фото: из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан Поделиться Поделиться





Очень быстро на пунктах пропуска «Маштаково», «Теплом», «Озинках» и «Илеке» появились волонтеры с едой и горячим чаем, которые бесплатно довозят россиян до Уральска. В городе сейчас тысячи приезжих из России, которые очень бросаются в глаза местным.

«90 % — это прямо молодежь. В основном мужчины призывного возраста, молодые пацаны. Ребята от 22 лет до тридцатки. Они прямо бросаются в глаза. У нас приграничный город и русских много, но я отличаю свободно «наших» от приезжих.

Они ходят по четыре-пять человек, у них рюкзаки, и у одного обязательно сумка на колесиках. Я замечаю по ним, что это молодежь из больших городов: многие длинноволосые, с какими-то стильными прическами, в желтой куртке, в красной куртке, какие-то очки в модной аккуратной оправке — в посёлках так не одеваются. Многие сидят в кафешках и ресторанах с ноутбуками. Я вижу, что это интеллигенция, утечка мозгов», — отметил журналист.



из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан

Его коллеги пытаются беседовать с приезжими. Но многие опасаются поисков на Родине и отказываются говорить на камеру. В целом складывается впечатление, что у большинства нет никакого плана, кроме как просто уехать как можно дальше.

«Когда мы разговариваем с ними, то часть из них либо здесь ищет жилье, либо стремится попасть в Алма-Ату или Астану. У большинства конкретного плана нет. Я думаю, что те, у кого он был, уже давно транзитом прошли», — отметил Умаров.

Увидеть россиян проще всего сейчас около ЦОНов — это местный аналог МФЦ.



«Чтобы открыть здесь самую популярную карту Kaspi Gold или купить сим-карту, нужен номер ИИН. Поэтому самое большое столпотворение сейчас возле ЦОНов. Я уже дня три наблюдаю возле них очереди по 300–500 человек», — отметил Умаров.

Выжить в Уральске сейчас непросто. Небольшой город и раньше не располагал внушительным фондом гостиниц и арендных квартир, а также инфраструктурой для приема такого количества приезжих одновременно. Номера в гостиницах взлетели в цене и закончились, как и тенге в банкоматах Сбера.



«Большая проблема с жильем. Буквально на следующий день, где-то 23 сентября, цены на недвижимость взлетели. У нас очень много разговоров о том, что там, где жили казахи, снимали двухкомнатную квартиру за 70 тысяч тенге в месяц, их срочно попросили освободить жилплощадь и вместо них заселяли россиян уже за 200–250 тысяч тенге», — рассказывает Умаров. (1 рубль — примерно 8 тенге. — Прим. ред.)

Как пишет «Уральская неделя», однокомнатные квартиры предлагаются и по 200 тысяч тенге, комнаты — от 25 до 30 тысяч тенге в сутки. Некоторые, кто не нашел себе даже койку, точно ночуют на улицах.



«Я у своего дома видел двух ребят и женщину. Они сидели на лавочке вечером, и утром, когда я вышел, до сих пор на ней находились. Стало понятно, что они на ней переночевали. Хорошо, что было тепло», — отметил журналист.

Чтобы как-то смягчить участь россиян, на площадь перед железнодорожным вокзалом Уральска вышли волонтеры. Они дают консультации, раздают еду, воду, сим-карты, забирают к себе на ночлег.



Фото: из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан Фото: из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан Поделиться Поделиться





Вошёл в ситуацию и местный бизнес. Россиян начали пускать переночевать в кинотеатр City Park, в мечети, компьютерные клубы, фитнес-залы и даже бары. Власти открыли советский детский лагерь «Атамекен». Бесплатную еду предложили заправки Ven Oil и местные кафе. Учебный центр «Непоседа» взялся помогать россиянам с детьми — для малышей проводят бесплатные занятия и там же их кормят. А в сети прачечных «Сияние» организовали бесплатную стирку вещей.



из чата журналистов Уральска, ЗКО, Казахстан