В Петербурге семье погибшего мобилизованного доставили новые повестки

Тело мобилизованного адвоката Андрея Никифорова ещё не доставили в Петербург, а к его семье снова стучат с повестками из военкомата Приморского района.
Как сообщила «Фонтанке» 15 октября сестра Андрея Юлия Никифорова-Кузнецова, накануне представитель военкомата нагрянул в квартиру в Приморском районе, где зарегистрирован, но не живёт её супруг. Ему 44 года, рядовой запаса, срочную службу проходил на флоте. Сейчас вместе с Юлией растит малолетнего ребёнка с ДЦП, бюджет семьи полностью зависит от него.
Открывшая дверь мать брать документ под свою подпись отказалась категорически. Разговор с сотрудником военкомата был недолгим — женщина переживала полученную на днях похоронку.
Ещё одну повестку пытались вручить 23-летнему сыну Юлии в начале месяца. Молодого человека не застали дома, родные свою подпись не поставили.
Под мобилизацию успел попасть и брат Андрея, у него рабочая «бронь».
Повестка на адвоката Андрея Никифорова пришла на следующий день после объявления в России частичной мобилизации. Документ вручили одной из его сестёр. Семье 12 октября пришло извещение о гибели 40-летнего рядового.
Подробнее об этом читайте в материале «Мы где-то в полях, ещё позвоню». Мобилизованный из Петербурга погиб после экспресс-подготовки к бою.