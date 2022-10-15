В Петербурге семье погибшего мобилизованного доставили новые повестки

Тело мобилизованного адвоката Андрея Никифорова ещё не доставили в Петербург, а к его семье снова стучат с повестками из военкомата Приморского района.

Как сообщила «Фонтанке» 15 октября сестра Андрея Юлия Никифорова-Кузнецова, накануне представитель военкомата нагрянул в квартиру в Приморском районе, где зарегистрирован, но не живёт её супруг. Ему 44 года, рядовой запаса, срочную службу проходил на флоте. Сейчас вместе с Юлией растит малолетнего ребёнка с ДЦП, бюджет семьи полностью зависит от него.