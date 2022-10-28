«Установленное задание выполнено». Публикуем полный доклад Шойгу о частичной мобилизации

Больше месяца продолжается в России частичная мобилизация, в рамках которой на службу должны были призвать 300 тысяч человек. 14 октября президент Владимир Путин анонсировал, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. И вот 28 октября с докладом к главе государства пришел министр обороны Сергей Шойгу, который сообщил, что задание выполнено, а военкоматы теперь набирают в рамках СВО лишь добровольцев и контрактников. Слово главе Минобороны:

С 21 сентября военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выполняются мероприятия частичной мобилизации, в рамках которой предусмотрено призвать и направить в войска 300 тысяч граждан.



Была развёрнута масштабная работа во всех регионах нашей страны. Огромную помощь и поддержку оказывали губернаторы и все уровни исполнительной власти — от муниципальных до субъектовых.



В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.

