«Установленное задание выполнено». Публикуем полный доклад Шойгу о частичной мобилизации

Больше месяца продолжается в России частичная мобилизация, в рамках которой на службу должны были призвать 300 тысяч человек. 14 октября президент Владимир Путин анонсировал, что в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены. И вот 28 октября с докладом к главе государства пришел министр обороны Сергей Шойгу, который сообщил, что задание выполнено, а военкоматы теперь набирают в рамках СВО лишь добровольцев и контрактников. Слово главе Минобороны:
Товарищ Верховный главнокомандующий!
С 21 сентября военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации выполняются мероприятия частичной мобилизации, в рамках которой предусмотрено призвать и направить в войска 300 тысяч граждан.
Была развёрнута масштабная работа во всех регионах нашей страны. Огромную помощь и поддержку оказывали губернаторы и все уровни исполнительной власти — от муниципальных до субъектовых.
В ходе частичной мобилизации было призвано и направлено в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти различного уровня, свыше 27 тысяч предпринимателей. 13 тысяч граждан, не дожидаясь повесток, изъявили желание исполнить свой долг и были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет.
На начальном этапе были проблемы со снабжением, разными видами довольствия. Сегодня эти проблемы решены. Все прибывшие в войска обеспечены положенными видами довольствия, формой одежды, экипировкой, питанием по нормам военнослужащих-контрактников.
Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчётов.
После завершения обучения в район специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. Те, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по укомплектованию войск только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.
Доклад закончил.