«Всем сидеть на попе ровно». Главное из валдайской речи Путина

Владимир Путин больше трех часов выступал и отвечал на вопросы в рамках пленарной дискуссии Валдайского клуба. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его речь «не просто программной, а мировоззренческой и прикладной: войдет в золотую десятку выступлений за 22 года работы».
Об Украине и США
— И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый, антигосударственный, антиконституционный переворот? М-м-м. Ответа нет. Ну может быть только один — показать, кто в доме хозяин: «Всем сидеть, извините меня, перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно. И не крякать! Будет так, как мы скажем».
О противостоянии верхов и низов
— А вы сами себя с кем больше ассоциируете? С верхами или с низами?
— С низами, конечно. Я же с низа. Семья рабочая. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится, очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек.
О Лиз Трасс
— Ну вот эта госпожа Лиз Трасс — недавняя премьер-министр Великобритании. Она ж прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителем прессы: «Да, Великобритания — ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это». Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. «Я к этому готова». Ну как? Понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну допустим, она ляпнула там, девушка такая — немножко не в себе.
О Макроне
— А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом?
— Нет.
— А почему? Как раз стоило бы.
— А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает.
О Хрущеве
— Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, ну, вернее, Хрущева, получается?
— Ни в коем случае.
— Может ли до такого дойти?
— Ни в коем случае.
— Не дойдет?
— Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае.
О ядерном ответе
— Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадём. Мы не торопимся же, правда?
(Долгая пауза)
— Вот вы задумались — это уже настораживает как-то.
— А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут.