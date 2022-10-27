«Всем сидеть на попе ровно». Главное из валдайской речи Путина

Владимир Путин больше трех часов выступал и отвечал на вопросы в рамках пленарной дискуссии Валдайского клуба. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его речь «не просто программной, а мировоззренческой и прикладной: войдет в золотую десятку выступлений за 22 года работы».

Об Украине и США — И зачем надо было в этих условиях проводить кровавый, антигосударственный, антиконституционный переворот? М-м-м. Ответа нет. Ну может быть только один — показать, кто в доме хозяин: «Всем сидеть, извините меня, перед дамами прошу извинения, всем сидеть на попе ровно. И не крякать! Будет так, как мы скажем».



О противостоянии верхов и низов — А вы сами себя с кем больше ассоциируете? С верхами или с низами?

— С низами, конечно. Я же с низа. Семья рабочая. Поэтому, конечно, я всегда очень тонко чувствую, слава богу, до последнего времени это было и есть, надеюсь, сохранится, очень тонко чувствую пульс того, чем живет рядовой человек.

О Лиз Трасс — Ну вот эта госпожа Лиз Трасс — недавняя премьер-министр Великобритании. Она ж прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителем прессы: «Да, Великобритания — ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это». Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. «Я к этому готова». Ну как? Понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну допустим, она ляпнула там, девушка такая — немножко не в себе.



О Макроне — А теперь, когда Макрон звонит, вы уточняете, кто у него там рядом?

— Нет.

— А почему? Как раз стоило бы.

— А потому что я теперь исхожу из того, что кто-то слушает.

О Хрущеве — Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, ну, вернее, Хрущева, получается?

— Ни в коем случае.

— Может ли до такого дойти?

— Ни в коем случае.

— Не дойдет?

— Нет, я не могу себя представить в роли Хрущева. Ни в коем случае.

О ядерном ответе — Очень многие немножко занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии, четыре года назад, что мы все в рай попадём. Мы не торопимся же, правда?

