76.ru рассказал о драке со стрельбой между офицером и мобилизованным в Ярославле

Потасовка между одним из офицеров и мобилизованным произошла в Ярославле на базе высшего военного училища ПВО. Там располагаются мобилизованные со всей Ярославской области. Об этом 27 октября пишет издание 76.ru со ссылкой на очевидцев и источники.



В воскресенье, 23 октября, в части произошла стрельба и драка. Мобилизованный Михаил рассказал изданию, что конфликт случился из-за того, что не открывали КПП для свиданий с родными.



«На улице стояли женщины, дети, бабушки, а нас закрыли в части, как свиней в загоне. И от командира части посыпались обвинения в наш адрес, что мы щенки», — сказал он.

После чего офицер «за это получил два удара». После отбоя мобилизованные «на нервах» пошли в курилку. К ним подошел офицер и запретил курить — после отбоя курить нельзя. Началась потасовка. «Слово за слово. Мобилизованный схватил офицера за китель, а офицер ударил его, уронил на асфальт. И сделал два выстрела из боевого оружия. Один — в воздух, другой — рядом с ухом мобилизованного. У пострадавшего сломана челюсть, сломан нос, травма головы, выбиты три зуба», — продолжил рассказ Михаил.