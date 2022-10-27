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    Мобилизация

    76.ru рассказал о драке со стрельбой между офицером и мобилизованным в Ярославле

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    Потасовка между одним из офицеров и мобилизованным произошла в Ярославле на базе высшего военного училища ПВО. Там располагаются мобилизованные со всей Ярославской области. Об этом 27 октября пишет издание 76.ru со ссылкой на очевидцев и источники.


    В воскресенье, 23 октября, в части произошла стрельба и драка. Мобилизованный Михаил рассказал изданию, что конфликт случился из-за того, что не открывали КПП для свиданий с родными.

    «На улице стояли женщины, дети, бабушки, а нас закрыли в части, как свиней в загоне. И от командира части посыпались обвинения в наш адрес, что мы щенки», — сказал он.

    После чего офицер «за это получил два удара». После отбоя мобилизованные «на нервах» пошли в курилку. К ним подошел офицер и запретил курить — после отбоя курить нельзя. Началась потасовка.

    «Слово за слово. Мобилизованный схватил офицера за китель, а офицер ударил его, уронил на асфальт. И сделал два выстрела из боевого оружия. Один — в воздух, другой — рядом с ухом мобилизованного. У пострадавшего сломана челюсть, сломан нос, травма головы, выбиты три зуба», — продолжил рассказ Михаил.

    Как пишет 76.ru, инцидент между офицером и мобилизованным подтвердило руководство ярославского учебного центра для мобилизованных. Произошедшим сейчас занимается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабурин.

    «Я направил информацию в военную прокуратуру, а также в военный Следственный комитет. Руководство воинской части также обратилось в правоохранительные органы для расследования происшествия», — сказал омбудсмен.

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