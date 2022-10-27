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    Мастера спорта по дзюдо задержали в Петербурге после заявления об ограблении на четверть миллиона

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    Больше месяца сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга искали грабителей, которые оставили без крупной суммы сотрудника строительной компании.

    39-летний мужчина возвращался домой на метро вечером 8 сентября, и у выхода со станции «Маяковская» его окружила толпа незнакомцев. Когда она схлынула, выяснилось, что у петербуржца пропали 245 тысяч рублей.

    По подозрению в причастности к исчезновению денег накануне около трех дня у дома 35 по проспекту Декабристов был задержан 23-летний мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября. Молодой человек — спортсмен, мастер спорта по дзюдо, входивший, как он сам пишет, в сборную России. Сейчас трудится тренером.

    Подозреваемого пока задержали на двое суток в рамках уголовного дела о грабеже.

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    Комментарии 1

    Znatok7827 Окт 2022 в 09:11
    Фамилия тренера Иванов?)))) а может Петров или Сидоров?)) Тренеры по борьбе, подрабатывающие гоп-стопом, сплошь с такими фамилиями;)
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