Мастера спорта по дзюдо задержали в Петербурге после заявления об ограблении на четверть миллиона

Больше месяца сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга искали грабителей, которые оставили без крупной суммы сотрудника строительной компании.



39-летний мужчина возвращался домой на метро вечером 8 сентября, и у выхода со станции «Маяковская» его окружила толпа незнакомцев. Когда она схлынула, выяснилось, что у петербуржца пропали 245 тысяч рублей.



По подозрению в причастности к исчезновению денег накануне около трех дня у дома 35 по проспекту Декабристов был задержан 23-летний мужчина, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября. Молодой человек — спортсмен, мастер спорта по дзюдо, входивший, как он сам пишет, в сборную России. Сейчас трудится тренером.

