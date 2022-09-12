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    Грабители в центре Петербурга закружили и отняли у мужчину четверть миллиона

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    Сотрудник строительной компании не сразу понял, что остался без крупной суммы денег после встречи с компанией у станции метро «Маяковская».

    В полицию 39-летний механик обратился накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 сентября. Он, по предварительной информации, рассказала, что возвращался домой 8 сентября около десяти вечера. На выходе со станции метро на улицу Марата его окружила толпа неизвестных, а когда она спала, то выяснилось, что 245 тыс рублей, которые он перевозил, испарились.

    Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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