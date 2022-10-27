Комитет Госдумы по науке хочет освободить ученых от мобилизации

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию просит освободить от мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени. Депутаты уже направили законопроект в правительство. Об этом 27 октября пишет «Коммерсантъ».





Условием для предоставления отсрочки должно быть основное место работы в государственном вузе или НИИ.

«Мы говорим только о кандидатах и докторах наук, которые работают в вузах и НИИ на полную ставку по основному месту работы», — рассказал первый зампред комитета Александр Мажуга.