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    Мобилизация

    Комитет Госдумы по науке хочет освободить ученых от мобилизации

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    Комитет Госдумы по науке и высшему образованию просит освободить от мобилизации ученых и преподавателей, имеющих ученые степени. Депутаты уже направили законопроект в правительство. Об этом 27 октября пишет «Коммерсантъ».


    Условием для предоставления отсрочки должно быть основное место работы в государственном вузе или НИИ.

    «Мы говорим только о кандидатах и докторах наук, которые работают в вузах и НИИ на полную ставку по основному месту работы», — рассказал первый зампред комитета Александр Мажуга.

    По его словам, прежде всего они должны работать в государственных организациях.

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