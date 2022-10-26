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    София просит о помощи. Девочке нужны дорогие лекарства

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    Софии шесть лет. У неё врождённый порок сердца. Девочка перенесла несколько операций, но нужна завершающая. Чтобы её сделать, необходимо пройти курсовое медикаментозное лечение. Но лекарство слишком дорогое.

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    София Панкрашкина, 6 лет.

    ВПС, быстрое прогрессирование сердечно-лёгочной недостаточности.

    Требуется курсовое лечение. Стоимость 454 000 рублей.

    Соня родилась совершенно здоровой. Были небольшие шумы в сердце, но врачи говорили о том, что с возрастом это обязательно пройдёт и пока нужно только наблюдать. Что родители и делали каждый год на плановом приёме у кардиолога.

    Девочка росла и развивалась как обычный ребёнок. Ходила в детский садик, бассейн. Её жизнь ничем не отличалась от других детей. Но несколько лет назад мама стала замечать, что Соня быстро устаёт. А при физических нагрузках (играх, велосипеде, плавании) она начинает синеть и задыхаться.

    Начались обследования. Сначала в родном Тольятти, потом в Самаре, где врачи рекомендовали незамедлительно обратиться в НИИ кардиологии им. Бакулева. После хождений по врачам прозвучал приговор — врождённый порок сердца (ВПС), быстро прогрессирующая сердечно-лёгочная недостаточность.

    Оказалось, что всё это время болезнь не давала о себе знать, так как организм был компенсирован и справлялся с нагрузками. А местные врачи просто не замечали никаких отклонений. Но следствием ВПС стало резко повышающееся давление в лёгочной артерии. Это привело к тому, что сердце дало сбой.

    С каждым месяцем заболевание быстро прогрессирует. Врачи настаивают на скорейшей операции. Но препятствием к этому является высокое лёгочное давление. У обычного человека оно не превышает 25 мм рт. ст. У Софии оно свыше 100. Это приводит к тому, что кровь большим потоком поступает в сердце и оно, не успевая его перекачивать, начинает в буквальном смысле раздуваться. При таком давлении риск операции велик, и врачи назначили курс терапии, понижающей давление в лёгочной артерии. При приёме этих лекарств Соне стало значительно лучше. Давление стало понижаться, а сатурация возросла с 78 до 86.

    Но практически сразу вместо оригинальных препаратов Соне стали выдавать дженерики, которые спровоцировали сильную побочную реакцию.

    Осенью прошлого года читатели «Фонтанки» уже помогали Соне с покупкой оригинальных лекарств и кислородного оборудования. Потом препараты стали выдавать бесплатно. Но с августа этого года помощь от государства вновь прекратилась. Сейчас родители снова пытаются добиться льготного обеспечения. Только на это нужно время, которого у Сони нет. Поэтому семья девочки опять вынуждена просить о помощи.

    Поддержку девочке и её семье оказывает петербургский фонд «Наташа», единственный в России, специализирующийся на помощи людям с такими пороками. Фонд и родители Сони очень надеются, что и в этот раз неравнодушные люди не пройдут стороной и помогут их девочке.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

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